США направят конфискованные активы РФ на реабилитацию украинских военных

Активы, конфискованные США у российских предпринимателей, будут направлены на реабилитацию украинских ветеранов. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.
«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — цитирует Блинкена ТАСС. Известно, что речь о сумме 5,4 миллиона долларов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве завил, что Америка направит Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. 655,5 миллиона пойдут на военную и гражданскую помощь. В мае впервые США передали арестованные средства российских граждан Киеву. Тогда Украина получила конфискованные активы председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
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