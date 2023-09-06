США направят конфискованные активы РФ на реабилитацию украинских военных

Блинкен: США направят конфискованное у бизнесменов РФ на нужды ВСУ

07 сентября 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Америка передаст Украине арестованные активы российских бизнесменов на сумму 5,4 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активы, конфискованные США у российских предпринимателей, будут направлены на реабилитацию украинских ветеранов. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве. «Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — цитирует Блинкена ТАСС. Известно, что речь о сумме 5,4 миллиона долларов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве завил, что Америка направит Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. 655,5 миллиона пойдут на военную и гражданскую помощь. В мае впервые США передали арестованные средства российских граждан Киеву. Тогда Украина получила конфискованные активы председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Активы, конфискованные США у российских предпринимателей, будут направлены на реабилитацию украинских ветеранов. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве. «Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — цитирует Блинкена ТАСС. Известно, что речь о сумме 5,4 миллиона долларов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве завил, что Америка направит Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. 655,5 миллиона пойдут на военную и гражданскую помощь. В мае впервые США передали арестованные средства российских граждан Киеву. Тогда Украина получила конфискованные активы председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.