Свердловскому мобилизованному год не платили деньги за спецоперацию

08 сентября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Невьянец из-за полного тезки не получал деньги за участие в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мобилизованный житель Невьянска (Свердловская область) ни разу не получал денежное довольствие за участие в спецоперации в Украине. Об рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Участник спецоперации год сидит без денег. Как такое в принципе могло получиться? Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество. Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то, и занесли в „Алушту“ (систему ресурсного обеспечения) данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало», — написал он в своем telegram-канале. Депутат добавил, что сейчас ошибку исправили. В ближайшее время боец получит деньги.

Мобилизованный житель Невьянска (Свердловская область) ни разу не получал денежное довольствие за участие в спецоперации в Украине. Об рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Участник спецоперации год сидит без денег. Как такое в принципе могло получиться? Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество. Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то, и занесли в „Алушту“ (систему ресурсного обеспечения) данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало», — написал он в своем telegram-канале. Депутат добавил, что сейчас ошибку исправили. В ближайшее время боец получит деньги.