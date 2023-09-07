07 сентября 2023

Свердловскому мобилизованному год не платили деньги за спецоперацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Невьянец из-за полного тезки не получал деньги за участие в СВО Фото:

Мобилизованный житель Невьянска (Свердловская область) ни разу не получал денежное довольствие за участие в спецоперации в Украине. Об рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Участник спецоперации год сидит без денег. Как такое в принципе могло получиться? Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество. Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то, и занесли в „Алушту“ (систему ресурсного обеспечения) данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало», — написал он в своем telegram-канале.

Депутат добавил, что сейчас ошибку исправили. В ближайшее время боец получит деньги.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованный житель Невьянска (Свердловская область) ни разу не получал денежное довольствие за участие в спецоперации в Украине. Об рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Участник спецоперации год сидит без денег. Как такое в принципе могло получиться? Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество. Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то, и занесли в „Алушту“ (систему ресурсного обеспечения) данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало», — написал он в своем telegram-канале. Депутат добавил, что сейчас ошибку исправили. В ближайшее время боец получит деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...