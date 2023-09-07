В Екатеринбурге на месте El Chef открылось заведение, где бесплатно угостят пловом

В Екатеринбурге на месте бистро El Chef, которое продавали за 35 млн рублей, открылось кафе-бар узбекской кухни Plov Center. В честь открытия гостей будут угощать пятью видами плова и не возьмут за это денег. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях.
«8 сентября мы откроем двери для всех посетителей и не поскупимся на гостеприимство и угощения. В этот день каждый гость сможет бесплатно попробовать целых пять видов плова в исполнении нашего шефа», — рассказали в Plov Center. Далее блюдо будет стоить от 300 рублей.
Также гостям предлагают попробовать салаты (от 190 рублей), супы (от 240 рублей), десерты (от 120 рублей) и узбекскую выпечку (от 25 рублей). Из напитков посетителям на выбор предоставят лимонады, чаи и кофе.
Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили заведение El Chef на Ленина, 53, которое проработало чуть меньше года. Покупателям предлагали приобрести бистро или взять его в аренду.
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