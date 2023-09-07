В Екатеринбурге на месте El Chef открылось заведение, где бесплатно угостят пловом

В Екатеринбурге открылось заведение Plov Center

08 сентября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Бесплатно главное узбекское блюдо можно будет попробовать до двух часов ночи Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на месте бистро El Chef, которое продавали за 35 млн рублей, открылось кафе-бар узбекской кухни Plov Center. В честь открытия гостей будут угощать пятью видами плова и не возьмут за это денег. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях. «8 сентября мы откроем двери для всех посетителей и не поскупимся на гостеприимство и угощения. В этот день каждый гость сможет бесплатно попробовать целых пять видов плова в исполнении нашего шефа», — рассказали в Plov Center. Далее блюдо будет стоить от 300 рублей. Также гостям предлагают попробовать салаты (от 190 рублей), супы (от 240 рублей), десерты (от 120 рублей) и узбекскую выпечку (от 25 рублей). Из напитков посетителям на выбор предоставят лимонады, чаи и кофе. Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили заведение El Chef на Ленина, 53, которое проработало чуть меньше года. Покупателям предлагали приобрести бистро или взять его в аренду.

В Екатеринбурге на месте бистро El Chef, которое продавали за 35 млн рублей, открылось кафе-бар узбекской кухни Plov Center. В честь открытия гостей будут угощать пятью видами плова и не возьмут за это денег. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях. «8 сентября мы откроем двери для всех посетителей и не поскупимся на гостеприимство и угощения. В этот день каждый гость сможет бесплатно попробовать целых пять видов плова в исполнении нашего шефа», — рассказали в Plov Center. Далее блюдо будет стоить от 300 рублей. Также гостям предлагают попробовать салаты (от 190 рублей), супы (от 240 рублей), десерты (от 120 рублей) и узбекскую выпечку (от 25 рублей). Из напитков посетителям на выбор предоставят лимонады, чаи и кофе. Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили заведение El Chef на Ленина, 53, которое проработало чуть меньше года. Покупателям предлагали приобрести бистро или взять его в аренду.