Силовики нагрянули в избирательные участки перед выборами в Екатеринбурге

Сотрудники Росгвардии перед выборами в гордуму в Екатеринбурге нагрянули с проверками в избирательные участки. Росгвардейцы взяли их под охрану, сообщили в пресс-службе ведомства. Выборы пройдут 9 и 10 сентября.
«В рамках подготовки к Единому дню голосования сотрудники подразделений проводят проверку избирательных участков на территории Свердловской области. Основной целью мероприятий является проверка требований защищенности объектов и безопасности избирателей. <…> С сегодняшнего дня все участки взяты под охрану», — пишет пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области на официальном сайте.
Силовики проверяют работоспособность средств охранной сигнализации, наличие систем видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекторов. Кинологи с собаками проверяют участки на наличие опасных предметов.
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