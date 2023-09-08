Силовики нагрянули в избирательные участки перед выборами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге росгвардейцы взяли на контроль избирательные участки
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Закрытие банка "Нейва". Екатеринбург, машина росгвардии, нейва банк
Сотрудники Росгвардии будут контролировать порядок на участках Фото:
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Выборы-2023

Сотрудники Росгвардии перед выборами в гордуму в Екатеринбурге нагрянули с проверками в избирательные участки. Росгвардейцы взяли их под охрану, сообщили в пресс-службе ведомства. Выборы пройдут 9 и 10 сентября.

«В рамках подготовки к Единому дню голосования сотрудники подразделений проводят проверку избирательных участков на территории Свердловской области. Основной целью мероприятий является проверка требований защищенности объектов и безопасности избирателей. <…> С сегодняшнего дня все участки взяты под охрану», — пишет пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области на официальном сайте.

Силовики проверяют работоспособность средств охранной сигнализации, наличие систем видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекторов. Кинологи с собаками проверяют участки на наличие опасных предметов.

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Сотрудники Росгвардии перед выборами в гордуму в Екатеринбурге нагрянули с проверками в избирательные участки. Росгвардейцы взяли их под охрану, сообщили в пресс-службе ведомства. Выборы пройдут 9 и 10 сентября. «В рамках подготовки к Единому дню голосования сотрудники подразделений проводят проверку избирательных участков на территории Свердловской области. Основной целью мероприятий является проверка требований защищенности объектов и безопасности избирателей. <…> С сегодняшнего дня все участки взяты под охрану», — пишет пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области на официальном сайте. Силовики проверяют работоспособность средств охранной сигнализации, наличие систем видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекторов. Кинологи с собаками проверяют участки на наличие опасных предметов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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