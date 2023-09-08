Силовики нагрянули в избирательные участки перед выборами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге росгвардейцы взяли на контроль избирательные участки

08 сентября 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники Росгвардии будут контролировать порядок на участках Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Сотрудники Росгвардии перед выборами в гордуму в Екатеринбурге нагрянули с проверками в избирательные участки. Росгвардейцы взяли их под охрану, сообщили в пресс-службе ведомства. Выборы пройдут 9 и 10 сентября. «В рамках подготовки к Единому дню голосования сотрудники подразделений проводят проверку избирательных участков на территории Свердловской области. Основной целью мероприятий является проверка требований защищенности объектов и безопасности избирателей. <…> С сегодняшнего дня все участки взяты под охрану», — пишет пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области на официальном сайте. Силовики проверяют работоспособность средств охранной сигнализации, наличие систем видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекторов. Кинологи с собаками проверяют участки на наличие опасных предметов.

Сотрудники Росгвардии перед выборами в гордуму в Екатеринбурге нагрянули с проверками в избирательные участки. Росгвардейцы взяли их под охрану, сообщили в пресс-службе ведомства. Выборы пройдут 9 и 10 сентября. «В рамках подготовки к Единому дню голосования сотрудники подразделений проводят проверку избирательных участков на территории Свердловской области. Основной целью мероприятий является проверка требований защищенности объектов и безопасности избирателей. <…> С сегодняшнего дня все участки взяты под охрану», — пишет пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области на официальном сайте. Силовики проверяют работоспособность средств охранной сигнализации, наличие систем видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекторов. Кинологи с собаками проверяют участки на наличие опасных предметов.