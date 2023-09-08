В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 8 сентября женщина ударила своего ребенка в парке из-за того, что он плакал. Об этом сообщил очевидец происшествия.
«Женщина шла с двумя детьми в парке культуры и отдыха. Один из них шел и плакал, мать наорала на него и ударила его два-три раза», — пишет сообщество «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца.
Инцидент, по словам очевидца, случился около 18-ти часов. Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ ожидается.
Пользователи неоднозначно отнеслись к автору, который пожаловался на женщину. Многие в комментариях к публикации написали, что ему в первую очередь стоит следить за собой и своей семьей.
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