08 сентября 2023

В Каменске-Уральском женщина ударила ребенка из-за плача. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина шла с детьми в парке (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 8 сентября женщина ударила своего ребенка в парке из-за того, что он плакал. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«Женщина шла с двумя детьми в парке культуры и отдыха. Один из них шел и плакал, мать наорала на него и ударила его два-три раза», — пишет сообщество «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца.

Инцидент, по словам очевидца, случился около 18-ти часов. Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ ожидается.

Пользователи неоднозначно отнеслись к автору, который пожаловался на женщину. Многие в комментариях к публикации написали, что ему в первую очередь стоит следить за собой и своей семьей.

Женщина шла с двумя детьми
Женщина шла с двумя детьми
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 8 сентября женщина ударила своего ребенка в парке из-за того, что он плакал. Об этом сообщил очевидец происшествия. «Женщина шла с двумя детьми в парке культуры и отдыха. Один из них шел и плакал, мать наорала на него и ударила его два-три раза», — пишет сообщество «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца. Инцидент, по словам очевидца, случился около 18-ти часов. Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ ожидается. Пользователи неоднозначно отнеслись к автору, который пожаловался на женщину. Многие в комментариях к публикации написали, что ему в первую очередь стоит следить за собой и своей семьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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