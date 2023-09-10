Танкист из зоны СВО передал посылку школьнице из ХМАО

Школьница из Югорска (ХМАО) Алиса Салимова получила от танкиста из зоны проведения спецоперации благодарность и военную кепку. Посылку девочке передал сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.
«Особый трепет отважных воинов-танкистов вызвали письма от югорских детей, которые мне передал фонд „Возрождение“. Несколько писем и рисунков отправила ученица пятой школы города Югорска Алиса Салимова. Бойцы попросили передать ей благодарность и военную кепку на память», — поделился Исаков в своем telegram-канале.
Исаков в ближайшую поездку в зону СВО планирует передать бойцам новую партию писем от кадетов из школы №2. Подобная поддержка очень важна для военнослужащих.
Ранее бойцы полка 83САП (самоходный артиллерийский полк) из ХМАО рассказали, что с начала июля не получают адресную помощь в зоне СВО. В департаменте региональной безопасности Югры отреагировали на жалобу солдат и пояснили, что все заявки находятся в работе.
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