Танкист из зоны СВО передал посылку школьнице из ХМАО

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, армия, кепка, военная форма
Девочка написала бойцам пять писем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Школьница из Югорска (ХМАО) Алиса Салимова получила от танкиста из зоны проведения спецоперации благодарность и военную кепку. Посылку девочке передал сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.

«Особый трепет отважных воинов-танкистов вызвали письма от югорских детей, которые мне передал фонд „Возрождение“. Несколько писем и рисунков отправила ученица пятой школы города Югорска Алиса Салимова. Бойцы попросили передать ей благодарность и военную кепку на память», — поделился Исаков в своем telegram-канале.

Исаков в ближайшую поездку в зону СВО планирует передать бойцам новую партию писем от кадетов из школы №2. Подобная поддержка очень важна для военнослужащих.

Ранее бойцы полка 83САП (самоходный артиллерийский полк) из ХМАО рассказали, что с начала июля не получают адресную помощь в зоне СВО. В департаменте региональной безопасности Югры отреагировали на жалобу солдат и пояснили, что все заявки находятся в работе.

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Школьница из Югорска (ХМАО) Алиса Салимова получила от танкиста из зоны проведения спецоперации благодарность и военную кепку. Посылку девочке передал сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Особый трепет отважных воинов-танкистов вызвали письма от югорских детей, которые мне передал фонд „Возрождение“. Несколько писем и рисунков отправила ученица пятой школы города Югорска Алиса Салимова. Бойцы попросили передать ей благодарность и военную кепку на память», — поделился Исаков в своем telegram-канале. Исаков в ближайшую поездку в зону СВО планирует передать бойцам новую партию писем от кадетов из школы №2. Подобная поддержка очень важна для военнослужащих. Ранее бойцы полка 83САП (самоходный артиллерийский полк) из ХМАО рассказали, что с начала июля не получают адресную помощь в зоне СВО. В департаменте региональной безопасности Югры отреагировали на жалобу солдат и пояснили, что все заявки находятся в работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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