11 сентября 2023

Свердловский бизнесмен выкинул более 6 млн рублей в мусорку

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиском крупной суммы свердловчанина занялись сотрудники полиции Фото:

Владелец компании по недвижимости Иван из Среднеуральска (Свердловская область) случайно выкинул 6,3 млн рублей, спутав их с мусором. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«42-летний Иван ездил по делам и взял с собой 6,3 млн рублей, чтобы положить на счет. Деньги мужчина положил под сиденье автомобиля, съездив по магазинам, он понял, что наличные пропали», — пишет в своем telegram-канале Ural Mash. В отделении полиции Иван признался, что выкинул деньги, спутав с мусором.

Из-за того, что мужчина выпивал, он не сразу обнаружил, что деньги пропали, а вспомнить последние несколько дней также не получилось. Сотрудники полиции занялись поиском пропавших 6,3 млн рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Владелец компании по недвижимости Иван из Среднеуральска (Свердловская область) случайно выкинул 6,3 млн рублей, спутав их с мусором. Информация об этом появилась в социальных сетях. «42-летний Иван ездил по делам и взял с собой 6,3 млн рублей, чтобы положить на счет. Деньги мужчина положил под сиденье автомобиля, съездив по магазинам, он понял, что наличные пропали», — пишет в своем telegram-канале Ural Mash. В отделении полиции Иван признался, что выкинул деньги, спутав с мусором. Из-за того, что мужчина выпивал, он не сразу обнаружил, что деньги пропали, а вспомнить последние несколько дней также не получилось. Сотрудники полиции занялись поиском пропавших 6,3 млн рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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