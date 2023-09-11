Свердловский бизнесмен выкинул более 6 млн рублей в мусорку

Владелец компании по недвижимости Иван из Среднеуральска (Свердловская область) случайно выкинул 6,3 млн рублей, спутав их с мусором. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«42-летний Иван ездил по делам и взял с собой 6,3 млн рублей, чтобы положить на счет. Деньги мужчина положил под сиденье автомобиля, съездив по магазинам, он понял, что наличные пропали», — пишет в своем telegram-канале Ural Mash. В отделении полиции Иван признался, что выкинул деньги, спутав с мусором.
Из-за того, что мужчина выпивал, он не сразу обнаружил, что деньги пропали, а вспомнить последние несколько дней также не получилось. Сотрудники полиции занялись поиском пропавших 6,3 млн рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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