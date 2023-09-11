Свердловский бизнесмен выкинул более 6 млн рублей в мусорку

12 сентября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Поиском крупной суммы свердловчанина занялись сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец компании по недвижимости Иван из Среднеуральска (Свердловская область) случайно выкинул 6,3 млн рублей, спутав их с мусором. Информация об этом появилась в социальных сетях. «42-летний Иван ездил по делам и взял с собой 6,3 млн рублей, чтобы положить на счет. Деньги мужчина положил под сиденье автомобиля, съездив по магазинам, он понял, что наличные пропали», — пишет в своем telegram-канале Ural Mash. В отделении полиции Иван признался, что выкинул деньги, спутав с мусором. Из-за того, что мужчина выпивал, он не сразу обнаружил, что деньги пропали, а вспомнить последние несколько дней также не получилось. Сотрудники полиции занялись поиском пропавших 6,3 млн рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.

Владелец компании по недвижимости Иван из Среднеуральска (Свердловская область) случайно выкинул 6,3 млн рублей, спутав их с мусором. Информация об этом появилась в социальных сетях. «42-летний Иван ездил по делам и взял с собой 6,3 млн рублей, чтобы положить на счет. Деньги мужчина положил под сиденье автомобиля, съездив по магазинам, он понял, что наличные пропали», — пишет в своем telegram-канале Ural Mash. В отделении полиции Иван признался, что выкинул деньги, спутав с мусором. Из-за того, что мужчина выпивал, он не сразу обнаружил, что деньги пропали, а вспомнить последние несколько дней также не получилось. Сотрудники полиции занялись поиском пропавших 6,3 млн рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.