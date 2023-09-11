Политолог назвал причины, почему екатеринбуржцы проигнорировали проект ФБК* на выборах

Технология ФБК* «Умное голосование» провалилась на выборах в думу Екатеринбурга

11 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

«Умное голосование» не нашло сторонников среди горожан Фото: Илья Московец © URA.RU Проект «Умное голосование», курируемый Anti-Corruption Foundation International (бывший Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) потерпел провал на выборах в екатеринбургскую городскую думу. Из 25 кандидатов, предложенных ФБК для голосования, не победил ни один. Политолог Андрей Русаков связывает такие результаты, в частности, с отсутствием доверия к оппозиционным деятелям. На выборы в думу Екатеринбурга оппозиция возлагала надежды. Это понятно, в частности, по постам ближайшего соратника Алексея Навального и экс-депутата гордумы Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) в личном telegram-канале. «Избирательные кампании в Екатеринбурге всегда отличались высоким уровнем конкурентности; страсти кипят и в этом году. Может быть, город, где „Единая Россия“ год за годом проигрывала выборы, попытается удержать звание самого либерального и независимого из миллионников страны?», — писал Волков. Оппозиционные деятели составили список из 25 кандидатов — по одному на каждый округ, а по партийным спискам призывали голосовать за «Яблоко», публично выступающее против спецоперации РФ на Украине. Но ни один из предложенных ими кандидатов не победил. Более того, 23 из 25 прошедших депутатов — представители «Единой России». По партийным спискам также лидирует ЕР с 42% голосов, у «Яблока» всего 9%. Таким образом, в этом году команда оппозиционеров полностью проиграла, хотя раньше с помощью «Умного голосования» ей удавалось выбить хотя бы несколько мандатов. Политолог Андрей Русаков видит несколько причин для такого итога. «Во-первых, люди, которые предлагают „Умное голосование“, не живут в России. Соответственно, уровень доверия к ним никакой. Они пытаются модерировать ситуацию из-за границы, не зная политических реалий. То есть европейские центры потеряли связь со сторонниками, даже если они здесь были. Во-вторых, Леонид Волков — фигура ушедшая, и сторонники не воспринимают его как лидера, на которого можно опираться. Соответственно, мобилизовать их не получилось», — размышляет Русаков. После выборов сторонники Навального попытались создать видимость того, что тактика «Умного голосования» нашла отклик у горожан и выложили в telegram-канале фотографии нескольких бюллетеней со словами поддержки проекту. Спустя еще какое-то время Волков разместил в telegram-канале в качестве попытки оправдаться пост, в котором традиционно назвал выборы «административным принуждением», а электронное голосование — «контролируемым». Примечательно, что даже Навальный отмечал, что «Умное голосование» вряд ли сработает на этих выборах, но Волков его не послушал. *ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проект «Умное голосование», курируемый Anti-Corruption Foundation International (бывший Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) потерпел провал на выборах в екатеринбургскую городскую думу. Из 25 кандидатов, предложенных ФБК для голосования, не победил ни один. Политолог Андрей Русаков связывает такие результаты, в частности, с отсутствием доверия к оппозиционным деятелям. На выборы в думу Екатеринбурга оппозиция возлагала надежды. Это понятно, в частности, по постам ближайшего соратника Алексея Навального и экс-депутата гордумы Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) в личном telegram-канале. «Избирательные кампании в Екатеринбурге всегда отличались высоким уровнем конкурентности; страсти кипят и в этом году. Может быть, город, где „Единая Россия“ год за годом проигрывала выборы, попытается удержать звание самого либерального и независимого из миллионников страны?», — писал Волков. Оппозиционные деятели составили список из 25 кандидатов — по одному на каждый округ, а по партийным спискам призывали голосовать за «Яблоко», публично выступающее против спецоперации РФ на Украине. Но ни один из предложенных ими кандидатов не победил. Более того, 23 из 25 прошедших депутатов — представители «Единой России». По партийным спискам также лидирует ЕР с 42% голосов, у «Яблока» всего 9%. Таким образом, в этом году команда оппозиционеров полностью проиграла, хотя раньше с помощью «Умного голосования» ей удавалось выбить хотя бы несколько мандатов. Политолог Андрей Русаков видит несколько причин для такого итога. «Во-первых, люди, которые предлагают „Умное голосование“, не живут в России. Соответственно, уровень доверия к ним никакой. Они пытаются модерировать ситуацию из-за границы, не зная политических реалий. То есть европейские центры потеряли связь со сторонниками, даже если они здесь были. Во-вторых, Леонид Волков — фигура ушедшая, и сторонники не воспринимают его как лидера, на которого можно опираться. Соответственно, мобилизовать их не получилось», — размышляет Русаков. После выборов сторонники Навального попытались создать видимость того, что тактика «Умного голосования» нашла отклик у горожан и выложили в telegram-канале фотографии нескольких бюллетеней со словами поддержки проекту. Спустя еще какое-то время Волков разместил в telegram-канале в качестве попытки оправдаться пост, в котором традиционно назвал выборы «административным принуждением», а электронное голосование — «контролируемым». Примечательно, что даже Навальный отмечал, что «Умное голосование» вряд ли сработает на этих выборах, но Волков его не послушал. *ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.