Губернатор Моор поздравил Ханты-Мансийск с приобретением особого статуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор. Тюмень , моор александр
Губернатор отметил, что Ханты-Мансийск стал 8 городом в УрФО, удостоенным высокого звания Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры высокого звания „Города трудовой доблести“. <…> Уже с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов. Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Такой же статус получили еще девять городов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поздравляю жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры высокого звания „Города трудовой доблести“. <…> Уже с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов. Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Такой же статус получили еще девять городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...