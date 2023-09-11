Губернатор Моор поздравил Ханты-Мансийск с приобретением особого статуса

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Поздравляю жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры высокого звания „Города трудовой доблести“. <…> Уже с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов. Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Такой же статус получили еще девять городов.
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