Губернатор Моор поздравил Ханты-Мансийск с приобретением особого статуса

11 сентября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Губернатор отметил, что Ханты-Мансийск стал 8 городом в УрФО, удостоенным высокого звания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поздравляю жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры высокого звания „Города трудовой доблести“. <…> Уже с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов. Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Такой же статус получили еще девять городов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Поздравляю жителей Ханты-Мансийска с присвоением столице Югры высокого звания „Города трудовой доблести“. <…> Уже с первых дней Великой Отечественной войны Ханты-Мансийский леспромхоз значительно увеличил заготовку древесины и производство пиломатериалов. Работники постоянно перевыполняли план. Изготавливали для нужд армии приклады для винтовок и автоматов, доски для снарядных и патронных ящиков», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Такой же статус получили еще девять городов.