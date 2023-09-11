Пельмени челябинского предприятия признали фальсифицированными

В пельменях из Сосновского района нашли сою Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пельмени и полуфабрикаты из мяса птицы и рыбы предприятия из Сосновского района (Челябинская область) признали фальсифицированной. Об этом 12 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управление Россельхознадзора прекратило действие пяти деклараций на пельмени, котлеты, куриные палочки, шницель, тефтели, фрикадельки, люля-кебаб, наггетсы, колбаски для жарки, шашлык купаты, фарш. Также декларации отозваны на котлеты „Щука“, „Судак“, „Треска“, „Горбуша“, „Минтай“, „Хек“, „Кета“, рыбные палочки, рыбные биточки и рыбные пельмени», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина отзыва деклараций — недостаточное исследование мяса на микробиологические показатели, а также найденная в продукции соя. Соя не была указана на маркировке, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Директору предприятия рекомендовано усилить контроль за качеством выпускаемой пищевой продукции. Также он должен предоставить информацию об остатке фальсифицированной продукции, установить причины ее появления и провести мероприятия по контролю за недопущением выпуска фальсифицированной пищевой продукции.