11 сентября 2023

Пельмени челябинского предприятия признали фальсифицированными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка губернатора Дубровского по предприятиям горнозаводской зоны Челябинской области. (Обработано). Челябинск, пельмени
В пельменях из Сосновского района нашли сою Фото:

Пельмени и полуфабрикаты из мяса птицы и рыбы предприятия из Сосновского района (Челябинская область) признали фальсифицированной. Об этом 12 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управление Россельхознадзора прекратило действие пяти деклараций на пельмени, котлеты, куриные палочки, шницель, тефтели, фрикадельки, люля-кебаб, наггетсы, колбаски для жарки, шашлык купаты, фарш. Также декларации отозваны на котлеты „Щука“, „Судак“, „Треска“, „Горбуша“, „Минтай“, „Хек“, „Кета“, рыбные палочки, рыбные биточки и рыбные пельмени», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина отзыва деклараций — недостаточное исследование мяса на микробиологические показатели, а также найденная в продукции соя. Соя не была указана на маркировке, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Директору предприятия рекомендовано усилить контроль за качеством выпускаемой пищевой продукции. Также он должен предоставить информацию об остатке фальсифицированной продукции, установить причины ее появления и провести мероприятия по контролю за недопущением выпуска фальсифицированной пищевой продукции.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пельмени и полуфабрикаты из мяса птицы и рыбы предприятия из Сосновского района (Челябинская область) признали фальсифицированной. Об этом 12 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управление Россельхознадзора прекратило действие пяти деклараций на пельмени, котлеты, куриные палочки, шницель, тефтели, фрикадельки, люля-кебаб, наггетсы, колбаски для жарки, шашлык купаты, фарш. Также декларации отозваны на котлеты „Щука“, „Судак“, „Треска“, „Горбуша“, „Минтай“, „Хек“, „Кета“, рыбные палочки, рыбные биточки и рыбные пельмени», — сообщили в пресс-службе ведомства. Причина отзыва деклараций — недостаточное исследование мяса на микробиологические показатели, а также найденная в продукции соя. Соя не была указана на маркировке, что свидетельствует о фальсификации продукции. Директору предприятия рекомендовано усилить контроль за качеством выпускаемой пищевой продукции. Также он должен предоставить информацию об остатке фальсифицированной продукции, установить причины ее появления и провести мероприятия по контролю за недопущением выпуска фальсифицированной пищевой продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...