В Сургуте завхоз детского сада пойдет под суд за взятки

В СКР по Сургуту завершено расследование уголовного дела в отношении завхоза детского сада «Ивушка» подозреваемой в получении взяток в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении.
«В период с 2018 по 2019 год обвиняемая получила в качестве взяток более 300 тысяч рублей от трех индивидуальных предпринимателей за способствование в гарантированном заключении договоров на поставку товаров, мебели и другого материально-технического оборудования для нужд учреждения. Следователем собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения», — сообщили в ведомстве.
При этом в СКР отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО. Именно оперативники экономической безопасности возбудили уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за коррупцию осудят управленцев, отвечающих за подачу воды и тепла. В коммерческом подкупе подозреваются два управленца, работающие в организации из сферы ТЭК Нефтеюганска.
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