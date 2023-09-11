В Сургуте завхоз детского сада пойдет под суд за взятки

12 сентября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Завхоз помогала бизнесменам заключить выгодные контракты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В СКР по Сургуту завершено расследование уголовного дела в отношении завхоза детского сада «Ивушка» подозреваемой в получении взяток в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении. «В период с 2018 по 2019 год обвиняемая получила в качестве взяток более 300 тысяч рублей от трех индивидуальных предпринимателей за способствование в гарантированном заключении договоров на поставку товаров, мебели и другого материально-технического оборудования для нужд учреждения. Следователем собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения», — сообщили в ведомстве. При этом в СКР отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО. Именно оперативники экономической безопасности возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за коррупцию осудят управленцев, отвечающих за подачу воды и тепла. В коммерческом подкупе подозреваются два управленца, работающие в организации из сферы ТЭК Нефтеюганска.

В СКР по Сургуту завершено расследование уголовного дела в отношении завхоза детского сада «Ивушка» подозреваемой в получении взяток в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении. «В период с 2018 по 2019 год обвиняемая получила в качестве взяток более 300 тысяч рублей от трех индивидуальных предпринимателей за способствование в гарантированном заключении договоров на поставку товаров, мебели и другого материально-технического оборудования для нужд учреждения. Следователем собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения», — сообщили в ведомстве. При этом в СКР отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО. Именно оперативники экономической безопасности возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за коррупцию осудят управленцев, отвечающих за подачу воды и тепла. В коммерческом подкупе подозреваются два управленца, работающие в организации из сферы ТЭК Нефтеюганска.