11 сентября 2023

В Сургуте завхоз детского сада пойдет под суд за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Завхоз помогала бизнесменам заключить выгодные контракты Фото:

В СКР по Сургуту завершено расследование уголовного дела в отношении завхоза детского сада «Ивушка» подозреваемой в получении взяток в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении.

«В период с 2018 по 2019 год обвиняемая получила в качестве взяток более 300 тысяч рублей от трех индивидуальных предпринимателей за способствование в гарантированном заключении договоров на поставку товаров, мебели и другого материально-технического оборудования для нужд учреждения. Следователем собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения», — сообщили в ведомстве.

При этом в СКР отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО. Именно оперативники экономической безопасности возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за коррупцию осудят управленцев, отвечающих за подачу воды и тепла. В коммерческом подкупе подозреваются два управленца, работающие в организации из сферы ТЭК Нефтеюганска.

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В СКР по Сургуту завершено расследование уголовного дела в отношении завхоза детского сада «Ивушка» подозреваемой в получении взяток в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении. «В период с 2018 по 2019 год обвиняемая получила в качестве взяток более 300 тысяч рублей от трех индивидуальных предпринимателей за способствование в гарантированном заключении договоров на поставку товаров, мебели и другого материально-технического оборудования для нужд учреждения. Следователем собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения», — сообщили в ведомстве. При этом в СКР отметили, что преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО. Именно оперативники экономической безопасности возбудили уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за коррупцию осудят управленцев, отвечающих за подачу воды и тепла. В коммерческом подкупе подозреваются два управленца, работающие в организации из сферы ТЭК Нефтеюганска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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