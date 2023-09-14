Глава СКР Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению челябинки-инвалида

Бастрыкин потребовал обоснование отказа в возбуждении уголовного дела Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по обращению челябинки-инвалида. Женщине не выдают слуховой аппарат и не делают капремонт в квартире по решению суда. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением женщины-инвалида из Челябинска. В своем обращении она сообщила о нарушениях жилищных прав ее семьи на капремонт и о невозможности добиться выдачи слухового аппарата», — пояснили в ведомстве.

Ольга Ч. неоднократно обращалась в компетентные органы, но безрезультатно. Сотрудники СУ СКР по Челябинской области в результате проверки оснований для возбуждения уголовного дела не выявили. Как пояснила челябинка в своем обращении, оставленном в паблике «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте», ремонт должна была сделать администрация города по решению суда от 2017 года.

«В квартире сырость, плесень, грибок, окна промерзают зимой. Я инвалид по заболеванию „бронхиальная астма“ с тяжелым и неконтролируемым течением, рецидивирующее отеки Квинке. Перенесла два инфаркта. С четвертой степенью по слуху не могу получить бесплатно слуховой аппарат и все остальное с ноября 2022 года. На мои обращения одно: ждите, денег нет», — написала Ольга Ч.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову представить доклад об основаниях принятого ранее решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Также о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении проблемы обратившейся.