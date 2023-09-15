В Перми завершены поиски пропавшей девятилетней девочки

Девочку нашли живой
Пермские волонтеры объявили об окончании поисков девятилетней девочки в краевой столице. Ребенок найден живым.
«Девочка найдена. Она жива» — это сообщение опубликовано в группе поискового отряда им. Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не сообщаются.
Ребенок пропал утром 16 сентября.URA.RU писало, что девочка села в трамвай на остановке Плеханова в Перми и уехала в неизвестном направлении.
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