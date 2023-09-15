15 сентября 2023

В Перми завершены поиски пропавшей девятилетней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку нашли живой Фото:

Пермские волонтеры объявили об окончании поисков девятилетней девочки в краевой столице. Ребенок найден живым.

«Девочка найдена. Она жива» — это сообщение опубликовано в группе поискового отряда им. Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не сообщаются.

Ребенок пропал утром 16 сентября.URA.RU писало, что девочка села в трамвай на остановке Плеханова в Перми и уехала в неизвестном направлении.

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Пермские волонтеры объявили об окончании поисков девятилетней девочки в краевой столице. Ребенок найден живым. «Девочка найдена. Она жива» — это сообщение опубликовано в группе поискового отряда им. Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не сообщаются. Ребенок пропал утром 16 сентября.URA.RU писало, что девочка села в трамвай на остановке Плеханова в Перми и уехала в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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