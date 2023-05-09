В Пермском крае мэрия ответит в суде из-за обеспечения пожарной безопасности

10 мая 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Добрянском округе не хватает пожарных гидрантов Фото: Илья Московец © URA.RU В Добрянском округе Пермского края нехватка мест для забора воды для пожарных машин. Это стало поводом для обращения местного прокурора в суд. Представитель надзорного ведомства намерен обязать чиновников решить вопрос с обеспечением пожарной безопасности в округе. Вопрос обсуждался представителями местных подразделений краевого ГУ МЧС и депутатами думы Добрянского округа. «Администрация по иску прокуратуры заходит в судебный процесс, связанный с пожарным водоснабжением. В требованиях указаны конкретные адреса и сроки исполнения», — приводит местное издание «Камские зори» слова первого замглавы округа Николая Поздеева. Стоимость оборудования мест для забора воды пожарными чиновник оценивает «в сотни миллионов рублей». Со своей стороны сотрудники МЧС отметили, что сейчас в Добрянке не хватает даже пожарных гидрантов. Сейчас огнеборцам приходится тратить время, чтобы добраться из одного конца города в другой во время пожара, чтобы заправить машину водой. Проблема с доступом пожарных машин к воде есть и в территориях округа. URA.RU рассказывало, что на период майских праздников в Прикамье действовал особый противопожарный режим.

В Добрянском округе Пермского края нехватка мест для забора воды для пожарных машин. Это стало поводом для обращения местного прокурора в суд. Представитель надзорного ведомства намерен обязать чиновников решить вопрос с обеспечением пожарной безопасности в округе. Вопрос обсуждался представителями местных подразделений краевого ГУ МЧС и депутатами думы Добрянского округа. «Администрация по иску прокуратуры заходит в судебный процесс, связанный с пожарным водоснабжением. В требованиях указаны конкретные адреса и сроки исполнения», — приводит местное издание «Камские зори» слова первого замглавы округа Николая Поздеева. Стоимость оборудования мест для забора воды пожарными чиновник оценивает «в сотни миллионов рублей». Со своей стороны сотрудники МЧС отметили, что сейчас в Добрянке не хватает даже пожарных гидрантов. Сейчас огнеборцам приходится тратить время, чтобы добраться из одного конца города в другой во время пожара, чтобы заправить машину водой. Проблема с доступом пожарных машин к воде есть и в территориях округа. URA.RU рассказывало, что на период майских праздников в Прикамье действовал особый противопожарный режим.