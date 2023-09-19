Заморозки придут в Челябинскую область на два дня

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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
Ночью и утром 20—21 сентября температура в Челябинской области будет опускаться ниже нулыя Фото:

Заморозки будут повторяться в Челябинской области двое суток подряд. Экстренное предупреждение распространил 19 сентября региональный гидрометеоцентр.

«Ночью и утром 20—21 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В среду, 20 сентября, температура будет опускаться до -1 градуса. В четверг, 21 сентября — уже до -2 градусов», — говорится в тексте штормового предупреждения.

При этом днем в регионе будет довольно тепло для сентября — до 18-21 градуса. Утром 22 сентября в Челябинской области возобновятся небольшие дожди. В самом Челябинске осадков не ожидается.

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Заморозки будут повторяться в Челябинской области двое суток подряд. Экстренное предупреждение распространил 19 сентября региональный гидрометеоцентр. «Ночью и утром 20—21 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В среду, 20 сентября, температура будет опускаться до -1 градуса. В четверг, 21 сентября — уже до -2 градусов», — говорится в тексте штормового предупреждения. При этом днем в регионе будет довольно тепло для сентября — до 18-21 градуса. Утром 22 сентября в Челябинской области возобновятся небольшие дожди. В самом Челябинске осадков не ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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