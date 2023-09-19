Челябинский город затопило канализационными стоками

Прокуратура проверит сообщения канализационных стоках на улицах Бакала
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Первомай в Челябинске. Челябинск, развал, плакат, митинг, бакал
Жители Бакала уже не один год жалуются на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Фото:

По поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура Челябинской области проверит сообщения о затоплениях город Бакала Саткинского района канализационными стоками. Сообщения размещены в городских пабликах в соцсетях, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства 19 сентября.

«Указывалось на подтопление города канализационными стоками, отсутствие ливневой канализации, просчеты в содержании многоквартирных домов. Для проверки этих сигналов на место направлены сотрудники аппарата прокуратуры региона. Запланированы встречи с жителями города, проведение специального совещания с заинтересованными ведомствами для оперативного восстановления нарушенных прав граждан», — заявили в пресс-службе.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Развитие ситуации находится на контроле заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева.

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По поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура Челябинской области проверит сообщения о затоплениях город Бакала Саткинского района канализационными стоками. Сообщения размещены в городских пабликах в соцсетях, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства 19 сентября. «Указывалось на подтопление города канализационными стоками, отсутствие ливневой канализации, просчеты в содержании многоквартирных домов. Для проверки этих сигналов на место направлены сотрудники аппарата прокуратуры региона. Запланированы встречи с жителями города, проведение специального совещания с заинтересованными ведомствами для оперативного восстановления нарушенных прав граждан», — заявили в пресс-службе. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Развитие ситуации находится на контроле заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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