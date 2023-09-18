В ХМАО собственники взвинтили цены на съемные квартиры

В ХМАО растут цены на аренду квартир

19 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Цены на аренду выросли в след за ростом стоимости недвижимости Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО выросла стоимость аренды двухкомнатных квартир из-за увеличения цен на недвижимость в округе. Об этом сообщают эксперты Банка России. «Рост стоимости жилья в Югре привел к увеличению расходов арендодателей на покупку квартир. Как следствие, аренда двухкомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — сообщается на официальном сайте Банка России. Спрос на съемное жилье в округе остается высоким. Это связано с увеличением количества вахтовых работников и мигрантов. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.

В ХМАО выросла стоимость аренды двухкомнатных квартир из-за увеличения цен на недвижимость в округе. Об этом сообщают эксперты Банка России. «Рост стоимости жилья в Югре привел к увеличению расходов арендодателей на покупку квартир. Как следствие, аренда двухкомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — сообщается на официальном сайте Банка России. Спрос на съемное жилье в округе остается высоким. Это связано с увеличением количества вахтовых работников и мигрантов. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.