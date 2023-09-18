18 сентября 2023

В ХМАО собственники взвинтили цены на съемные квартиры

В ХМАО растут цены на аренду квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, коридор, ключи от квартиры, недвижимость, новоселье, дверь в квартиру
Цены на аренду выросли в след за ростом стоимости недвижимости Фото:

В ХМАО выросла стоимость аренды двухкомнатных квартир из-за увеличения цен на недвижимость в округе. Об этом сообщают эксперты Банка России.

«Рост стоимости жилья в Югре привел к увеличению расходов арендодателей на покупку квартир. Как следствие, аренда двухкомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — сообщается на официальном сайте Банка России.

Спрос на съемное жилье в округе остается высоким. Это связано с увеличением количества вахтовых работников и мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.

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В ХМАО выросла стоимость аренды двухкомнатных квартир из-за увеличения цен на недвижимость в округе. Об этом сообщают эксперты Банка России. «Рост стоимости жилья в Югре привел к увеличению расходов арендодателей на покупку квартир. Как следствие, аренда двухкомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — сообщается на официальном сайте Банка России. Спрос на съемное жилье в округе остается высоким. Это связано с увеличением количества вахтовых работников и мигрантов. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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