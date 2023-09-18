В ХМАО собственники взвинтили цены на съемные квартиры

В ХМАО выросла стоимость аренды двухкомнатных квартир из-за увеличения цен на недвижимость в округе. Об этом сообщают эксперты Банка России.
«Рост стоимости жилья в Югре привел к увеличению расходов арендодателей на покупку квартир. Как следствие, аренда двухкомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — сообщается на официальном сайте Банка России.
Спрос на съемное жилье в округе остается высоким. Это связано с увеличением количества вахтовых работников и мигрантов.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на съемные квартиры с возможностью прописки арендатора. Из-за старта делового сезона осенью риелторы отмечают, что около 70% запросов по аренде жилья поступает от приезжих.
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