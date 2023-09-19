Большинство компаний ХМАО отказываются вакцинировать работников

20 сентября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Компании в ХМАО не хотят вакцинировать работников, несмотря на рост заболеваемости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob. «Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 37% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 30% компаний никаких мер не предпринимают», — говорится в исследовании. Половина опрошенных жителей ХМАО (52%) также считает, что в ежегодной вакцинации от гриппа нет необходимости. Только 25% горожан высказались за вакцинацию при отсутствии противопоказаний. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте медики зафиксировали в городе вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей рост составил более 60%.

Большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob. «Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 37% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 30% компаний никаких мер не предпринимают», — говорится в исследовании. Половина опрошенных жителей ХМАО (52%) также считает, что в ежегодной вакцинации от гриппа нет необходимости. Только 25% горожан высказались за вакцинацию при отсутствии противопоказаний. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте медики зафиксировали в городе вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей рост составил более 60%.