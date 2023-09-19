19 сентября 2023
18 сентября 2023

Большинство компаний ХМАО отказываются вакцинировать работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, шприц, вакцинация, вакцинация через нос, нозальная вакцинация
Компании в ХМАО не хотят вакцинировать работников, несмотря на рост заболеваемости Фото:

Большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob.

«Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 37% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 30% компаний никаких мер не предпринимают», — говорится в исследовании.

Половина опрошенных жителей ХМАО (52%) также считает, что в ежегодной вакцинации от гриппа нет необходимости. Только 25% горожан высказались за вакцинацию при отсутствии противопоказаний.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте медики зафиксировали в городе вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей рост составил более 60%.

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Большинство компаний ХМАО не хотят вакцинировать сотрудников, несмотря на подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в регионе. Прививки для работников организуют лишь 37% работодателей региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob. «Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 37% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 30% компаний никаких мер не предпринимают», — говорится в исследовании. Половина опрошенных жителей ХМАО (52%) также считает, что в ежегодной вакцинации от гриппа нет необходимости. Только 25% горожан высказались за вакцинацию при отсутствии противопоказаний. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте медики зафиксировали в городе вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей рост составил более 60%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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