20 сентября 2023

На свердловчанина, пытавшегося взорвать дом, завели дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, патруль, полиция, правопорядок
Мужчину задержали пьяным (архивное фото) Фото:

На 41-летнего жителя Ревды (Свердловская область), который в мае пытался взорвать дом, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский».

«Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина, который в мае открыл газ и поджег собственную квартиру на Павла Зыкина, 16. Его действия расцениваются как покушения на убийство двух и более лиц», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина, по версии следствия, был пьян. Он открыл газ в квартире, поджег мебель и покинул помещение. Жильцы дома рассказывали URA.RU, что он сделал это якобы в отместку им.

Сам мужчина нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В июле нарушитель признал вину и раскаялся.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 41-летнего жителя Ревды (Свердловская область), который в мае пытался взорвать дом, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский». «Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина, который в мае открыл газ и поджег собственную квартиру на Павла Зыкина, 16. Его действия расцениваются как покушения на убийство двух и более лиц», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Мужчина, по версии следствия, был пьян. Он открыл газ в квартире, поджег мебель и покинул помещение. Жильцы дома рассказывали URA.RU, что он сделал это якобы в отместку им. Сам мужчина нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В июле нарушитель признал вину и раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...