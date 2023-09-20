На свердловчанина, пытавшегося взорвать дом, завели дело

На 41-летнего жителя Ревды (Свердловская область), который в мае пытался взорвать дом, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский».
«Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина, который в мае открыл газ и поджег собственную квартиру на Павла Зыкина, 16. Его действия расцениваются как покушения на убийство двух и более лиц», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина, по версии следствия, был пьян. Он открыл газ в квартире, поджег мебель и покинул помещение. Жильцы дома рассказывали URA.RU, что он сделал это якобы в отместку им.
Сам мужчина нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В июле нарушитель признал вину и раскаялся.
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