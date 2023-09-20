На свердловчанина, пытавшегося взорвать дом, завели дело

21 сентября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали пьяным (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 41-летнего жителя Ревды (Свердловская область), который в мае пытался взорвать дом, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский». «Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина, который в мае открыл газ и поджег собственную квартиру на Павла Зыкина, 16. Его действия расцениваются как покушения на убийство двух и более лиц», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Мужчина, по версии следствия, был пьян. Он открыл газ в квартире, поджег мебель и покинул помещение. Жильцы дома рассказывали URA.RU, что он сделал это якобы в отместку им. Сам мужчина нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В июле нарушитель признал вину и раскаялся.

На 41-летнего жителя Ревды (Свердловская область), который в мае пытался взорвать дом, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ревдинский». «Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина, который в мае открыл газ и поджег собственную квартиру на Павла Зыкина, 16. Его действия расцениваются как покушения на убийство двух и более лиц», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Мужчина, по версии следствия, был пьян. Он открыл газ в квартире, поджег мебель и покинул помещение. Жильцы дома рассказывали URA.RU, что он сделал это якобы в отместку им. Сам мужчина нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В июле нарушитель признал вину и раскаялся.