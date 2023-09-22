Жителей челябинского города просят не ходить в лес из-за медведя

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Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, гималайский медведь
Сейчас службы обследуют лесные массивы города Фото:

В Снежинске Челябинской области отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рекомендовал воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Информацию об этом 22 сентября URA.RU подтвердил мэр Снежинска Андрей Пульников.

«У нас есть службы, которые занимаются безопасностью населения. Безусловно, все территории мы обследуем», — сообщил URA.RU Пульников.

Глава города также уточнил, что в Снежинске три года назад были замечены следы медведя. Тогда самого зверя не увидели, а последствий его появления не было. Проверкой территорий уже занимаются специальные службы.

Отдел по безопасности населения направил обращение в организации города. Служба попросила руководителей донести до сотрудников необходимость воздержаться от активного отдыха на природе, в том числе в лесах.

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В Снежинске Челябинской области отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рекомендовал воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Информацию об этом 22 сентября URA.RU подтвердил мэр Снежинска Андрей Пульников. «У нас есть службы, которые занимаются безопасностью населения. Безусловно, все территории мы обследуем», — сообщил URA.RU Пульников. Глава города также уточнил, что в Снежинске три года назад были замечены следы медведя. Тогда самого зверя не увидели, а последствий его появления не было. Проверкой территорий уже занимаются специальные службы. Отдел по безопасности населения направил обращение в организации города. Служба попросила руководителей донести до сотрудников необходимость воздержаться от активного отдыха на природе, в том числе в лесах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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