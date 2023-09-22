Жителей челябинского города просят не ходить в лес из-за медведя

В Снежинске Челябинской области отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рекомендовал воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Информацию об этом 22 сентября URA.RU подтвердил мэр Снежинска Андрей Пульников.
«У нас есть службы, которые занимаются безопасностью населения. Безусловно, все территории мы обследуем», — сообщил URA.RU Пульников.
Глава города также уточнил, что в Снежинске три года назад были замечены следы медведя. Тогда самого зверя не увидели, а последствий его появления не было. Проверкой территорий уже занимаются специальные службы.
Отдел по безопасности населения направил обращение в организации города. Служба попросила руководителей донести до сотрудников необходимость воздержаться от активного отдыха на природе, в том числе в лесах.
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