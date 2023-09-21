Военный суд в Екатеринбурге решил судьбу террориста из Кирова

Военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии жителя Кирова Ричарда Роуза (внесен Росфинмониторингом в список террористов), которого обвиняли в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремизму. Кроме этого, мужчине нельзя будет пользоваться интернетом ближайшие годы.
«Его признали виновным в распространении фейков про армию и призывах к терроризму и назначили восемь лет колонии общего режима и четыре года ограничения пользования интернетом», — сообщают «Вечерние ведомости». Гособвинение просило запретить выходить Роузу в сеть в течение пяти лет. Роуз отказался от последнего слова, сославшись на состояние здоровья.
Дело кировчанина рассматривал военный суд. Мужчину обвиняли в призывах к террористической деятельности через Интернет (часть 2 статьи 205.2 УК) и в фейках про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). В обоих случаях поводом для возбуждения дела стали репосты и комментарии.
*Ричард Роуз внесен Росфинмониторингом в список террористов
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