Военный суд в Екатеринбурге решил судьбу террориста из Кирова

Военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам Ричарда Роуза*

22 сентября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Суд над жителем Кирова состоялся сегодня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии жителя Кирова Ричарда Роуза (внесен Росфинмониторингом в список террористов), которого обвиняли в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремизму. Кроме этого, мужчине нельзя будет пользоваться интернетом ближайшие годы. «Его признали виновным в распространении фейков про армию и призывах к терроризму и назначили восемь лет колонии общего режима и четыре года ограничения пользования интернетом», — сообщают «Вечерние ведомости». Гособвинение просило запретить выходить Роузу в сеть в течение пяти лет. Роуз отказался от последнего слова, сославшись на состояние здоровья. Дело кировчанина рассматривал военный суд. Мужчину обвиняли в призывах к террористической деятельности через Интернет (часть 2 статьи 205.2 УК) и в фейках про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). В обоих случаях поводом для возбуждения дела стали репосты и комментарии. *Ричард Роуз внесен Росфинмониторингом в список террористов

Военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии жителя Кирова Ричарда Роуза (внесен Росфинмониторингом в список террористов), которого обвиняли в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремизму. Кроме этого, мужчине нельзя будет пользоваться интернетом ближайшие годы. «Его признали виновным в распространении фейков про армию и призывах к терроризму и назначили восемь лет колонии общего режима и четыре года ограничения пользования интернетом», — сообщают «Вечерние ведомости». Гособвинение просило запретить выходить Роузу в сеть в течение пяти лет. Роуз отказался от последнего слова, сославшись на состояние здоровья. Дело кировчанина рассматривал военный суд. Мужчину обвиняли в призывах к террористической деятельности через Интернет (часть 2 статьи 205.2 УК) и в фейках про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). В обоих случаях поводом для возбуждения дела стали репосты и комментарии. *Ричард Роуз внесен Росфинмониторингом в список террористов