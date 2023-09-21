Жители ХМАО отказываются отменять отдых в Сочи, несмотря на угрозу беспилотников

Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа не стали переносить отпуск в Краснодарском крае после недавнего взрыва беспилотника в районе Сочи. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой.
«Туристы никак не отреагировали на новость о взрыве. Во всяком случае, в наше агентство никто по этому поводу не обращался, туры не отменил. Паники из-за инцидента среди сургутян на данный момент не наблюдается», — рассказала Соловьева агентству.
По словам турагентов, несмотря на загруженность пляжей, Сочи и другие соседние курорты пользуются популярностью у туристов из Югры. Этим летом пляжный отдых на берегу Черного моря выбрали более 60% югорчан. При этом часть путешественников также используют Сочи, как «хаб» для поездок в Абхазию.
Ранее URA.RU писало о том, что в Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта и нефтебазы произошел пожар. Сообщалось, что причиной пожара на складе стала атака беспилотника. В ходе инцидента никто не пострадал. Позже администрация Туапсе также сообщила о сбитом беспилотнике. Его удалось уничтожить системой ПВО.
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