Жители ХМАО отказываются отменять отдых в Сочи, несмотря на угрозу беспилотников

22 сентября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Паники из-за взрывов среди туристов нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа не стали переносить отпуск в Краснодарском крае после недавнего взрыва беспилотника в районе Сочи. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой. «Туристы никак не отреагировали на новость о взрыве. Во всяком случае, в наше агентство никто по этому поводу не обращался, туры не отменил. Паники из-за инцидента среди сургутян на данный момент не наблюдается», — рассказала Соловьева агентству. По словам турагентов, несмотря на загруженность пляжей, Сочи и другие соседние курорты пользуются популярностью у туристов из Югры. Этим летом пляжный отдых на берегу Черного моря выбрали более 60% югорчан. При этом часть путешественников также используют Сочи, как «хаб» для поездок в Абхазию. Ранее URA.RU писало о том, что в Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта и нефтебазы произошел пожар. Сообщалось, что причиной пожара на складе стала атака беспилотника. В ходе инцидента никто не пострадал. Позже администрация Туапсе также сообщила о сбитом беспилотнике. Его удалось уничтожить системой ПВО.

Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа не стали переносить отпуск в Краснодарском крае после недавнего взрыва беспилотника в районе Сочи. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой. «Туристы никак не отреагировали на новость о взрыве. Во всяком случае, в наше агентство никто по этому поводу не обращался, туры не отменил. Паники из-за инцидента среди сургутян на данный момент не наблюдается», — рассказала Соловьева агентству. По словам турагентов, несмотря на загруженность пляжей, Сочи и другие соседние курорты пользуются популярностью у туристов из Югры. Этим летом пляжный отдых на берегу Черного моря выбрали более 60% югорчан. При этом часть путешественников также используют Сочи, как «хаб» для поездок в Абхазию. Ранее URA.RU писало о том, что в Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта и нефтебазы произошел пожар. Сообщалось, что причиной пожара на складе стала атака беспилотника. В ходе инцидента никто не пострадал. Позже администрация Туапсе также сообщила о сбитом беспилотнике. Его удалось уничтожить системой ПВО.