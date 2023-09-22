В Екатеринбурге нашли мумию женщины, про которую забыла родня

Тело пожилой женщины долгое время пролежало в квартире и мумифицировалось (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В квартире Екатеринбурга было обнаружено мумифицированное тело женщины. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города. В свердловских управлениях СКР и МВД подтвердили факт смерти горожанки.

«В квартире дома №9 на улице Советской было обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины. Сколько оно пролежало забытым в квартире — неизвестно, это предстоит выяснить судмедэкспертам», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на той же лестничной клетке проживают родственники покойной. Почему они не забили тревогу раньше, пока неизвестно.

Информацию о смерти женщины корреспонденту подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «По предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — сказал полковник.

Старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга добавил, что по факту смерти женщины проводится проверка следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга. Следователями проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы.

«Тело направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — уточнил Шульга.

Ранее в Екатеринбурге были найдены мумифицированными тела отца и сына. Они пролежали в квартире пять лет, пока дальние родственники из другого города не забили тревогу.