В Екатеринбурге с крана сняли мужчину, находящегося в федеральном розыске

Росгвардейцы задержали свердловчанина, находящегося в федеральном розыске

25 сентября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали на одной из стройплощадок в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге силовики на стройплощадке задержали 32-летнего жителя Ревды, находящегося в федеральном розыске. Мужчина пытался залезть на башенный кран, сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области. «Экипаж Росгвардии вечером 24 сентября задержал объявленного в федеральный розыск 32-летнего жителя Ревды, незаконно проникшего на одну из стройплощадок в Екатеринбурге. Он пытался забраться на башенный кран», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Инцидент произошел на улице Михеева. Мужчина, по данным ведомства, был пьян. В отделе выяснилось, что задержанный является фигурантом уголовного дела по краже.

В Екатеринбурге силовики на стройплощадке задержали 32-летнего жителя Ревды, находящегося в федеральном розыске. Мужчина пытался залезть на башенный кран, сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области. «Экипаж Росгвардии вечером 24 сентября задержал объявленного в федеральный розыск 32-летнего жителя Ревды, незаконно проникшего на одну из стройплощадок в Екатеринбурге. Он пытался забраться на башенный кран», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Инцидент произошел на улице Михеева. Мужчина, по данным ведомства, был пьян. В отделе выяснилось, что задержанный является фигурантом уголовного дела по краже.