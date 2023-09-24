24 сентября 2023

В Екатеринбурге с крана сняли мужчину, находящегося в федеральном розыске

Росгвардейцы задержали свердловчанина, находящегося в федеральном розыске
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали на одной из стройплощадок в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики на стройплощадке задержали 32-летнего жителя Ревды, находящегося в федеральном розыске. Мужчина пытался залезть на башенный кран, сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

«Экипаж Росгвардии вечером 24 сентября задержал объявленного в федеральный розыск 32-летнего жителя Ревды, незаконно проникшего на одну из стройплощадок в Екатеринбурге. Он пытался забраться на башенный кран», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Инцидент произошел на улице Михеева. Мужчина, по данным ведомства, был пьян. В отделе выяснилось, что задержанный является фигурантом уголовного дела по краже.

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В Екатеринбурге силовики на стройплощадке задержали 32-летнего жителя Ревды, находящегося в федеральном розыске. Мужчина пытался залезть на башенный кран, сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области. «Экипаж Росгвардии вечером 24 сентября задержал объявленного в федеральный розыск 32-летнего жителя Ревды, незаконно проникшего на одну из стройплощадок в Екатеринбурге. Он пытался забраться на башенный кран», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Инцидент произошел на улице Михеева. Мужчина, по данным ведомства, был пьян. В отделе выяснилось, что задержанный является фигурантом уголовного дела по краже.
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