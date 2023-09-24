В Екатеринбурге с крана сняли мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Екатеринбурге силовики на стройплощадке задержали 32-летнего жителя Ревды, находящегося в федеральном розыске. Мужчина пытался залезть на башенный кран, сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.
«Экипаж Росгвардии вечером 24 сентября задержал объявленного в федеральный розыск 32-летнего жителя Ревды, незаконно проникшего на одну из стройплощадок в Екатеринбурге. Он пытался забраться на башенный кран», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Инцидент произошел на улице Михеева. Мужчина, по данным ведомства, был пьян. В отделе выяснилось, что задержанный является фигурантом уголовного дела по краже.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.