Politico: на Украине пожаловались на дефицит медикаментов в госпиталях

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Челябинск, аптечка, медикаменты
Украинские власти не предоставляют достаточного количества медикаментов в больницы Фото:
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Украинские госпитали в Запорожской области испытывают нехватку медикаментов, из-за чего врачам становится трудно справляться с большим количеством раненых бойцов ВСУ. Об этом написали в издании Politico.

В материале указали на то, что больницам для военных не хватает медикаментов. При этом власти не поставляют достаточного количества средств, а поддержка Запада постепенно сокращается. «У нас сейчас много раненых, и они не перестают приходить. <…> Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», — передает издание слова военного хирурга Михаил Данилюк.

Киев несет большие потери при контрнаступлении. Также из-за этого в украинских больницах начались большие притоки раненых, из-за чего у хирургов возникло работы больше, чем за все время конфликта с РФ, сообщило издание Associated Press.

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Украинские госпитали в Запорожской области испытывают нехватку медикаментов, из-за чего врачам становится трудно справляться с большим количеством раненых бойцов ВСУ. Об этом написали в издании Politico. В материале указали на то, что больницам для военных не хватает медикаментов. При этом власти не поставляют достаточного количества средств, а поддержка Запада постепенно сокращается. «У нас сейчас много раненых, и они не перестают приходить. <…> Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», — передает издание слова военного хирурга Михаил Данилюк. Киев несет большие потери при контрнаступлении. Также из-за этого в украинских больницах начались большие притоки раненых, из-за чего у хирургов возникло работы больше, чем за все время конфликта с РФ, сообщило издание Associated Press.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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