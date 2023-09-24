Politico: на Украине пожаловались на дефицит медикаментов в госпиталях

24 сентября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Украинские власти не предоставляют достаточного количества медикаментов в больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские госпитали в Запорожской области испытывают нехватку медикаментов, из-за чего врачам становится трудно справляться с большим количеством раненых бойцов ВСУ. Об этом написали в издании Politico. В материале указали на то, что больницам для военных не хватает медикаментов. При этом власти не поставляют достаточного количества средств, а поддержка Запада постепенно сокращается. «У нас сейчас много раненых, и они не перестают приходить. <…> Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», — передает издание слова военного хирурга Михаил Данилюк. Киев несет большие потери при контрнаступлении. Также из-за этого в украинских больницах начались большие притоки раненых, из-за чего у хирургов возникло работы больше, чем за все время конфликта с РФ, сообщило издание Associated Press.

Украинские госпитали в Запорожской области испытывают нехватку медикаментов, из-за чего врачам становится трудно справляться с большим количеством раненых бойцов ВСУ. Об этом написали в издании Politico. В материале указали на то, что больницам для военных не хватает медикаментов. При этом власти не поставляют достаточного количества средств, а поддержка Запада постепенно сокращается. «У нас сейчас много раненых, и они не перестают приходить. <…> Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», — передает издание слова военного хирурга Михаил Данилюк. Киев несет большие потери при контрнаступлении. Также из-за этого в украинских больницах начались большие притоки раненых, из-за чего у хирургов возникло работы больше, чем за все время конфликта с РФ, сообщило издание Associated Press.