Politico: на Украине пожаловались на дефицит медикаментов в госпиталях

Украинские госпитали в Запорожской области испытывают нехватку медикаментов, из-за чего врачам становится трудно справляться с большим количеством раненых бойцов ВСУ. Об этом написали в издании Politico.
В материале указали на то, что больницам для военных не хватает медикаментов. При этом власти не поставляют достаточного количества средств, а поддержка Запада постепенно сокращается. «У нас сейчас много раненых, и они не перестают приходить. <…> Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», — передает
Киев несет большие потери при контрнаступлении. Также из-за этого в украинских больницах начались большие притоки раненых, из-за чего у хирургов возникло работы больше, чем за все время конфликта с РФ, сообщило издание Associated Press.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.