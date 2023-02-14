14 февраля 2023

Рогов: ВСУ намерены перерезать сухопутный коридор в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, ВСУ, stock, ЗУ-23
ВСУ планируют наступление в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовят наступление в Запорожской области, в результате которого хотят закрыть сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Целью наступления в Запорожской области является попытка перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область», — сказал РИА Новости Рогов, добавив, что российской армии известно о планах ВСУ. «Легкой прогулки для украинских боевиков не будет. Возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва ВСУ», — дополнил представитель администрации Запорожья. По данными Рогова, сейчас у Украины не хватает резервов для организации наступления на этом участке.


Министр обороны США Ллойд Остин счел необходимым научить вооруженные силы Украины воевать по-другому. Нужно экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия у стран Запада. Для этого США натренируют украинскую армию ведению маневренной войны, значительно сократив артиллерийские обстрелы противника.

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Вооруженные силы Украины готовят наступление в Запорожской области, в результате которого хотят закрыть сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Целью наступления в Запорожской области является попытка перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область», — сказал РИА Новости Рогов, добавив, что российской армии известно о планах ВСУ. «Легкой прогулки для украинских боевиков не будет. Возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва ВСУ», — дополнил представитель администрации Запорожья. По данными Рогова, сейчас у Украины не хватает резервов для организации наступления на этом участке. Министр обороны США Ллойд Остин счел необходимым научить вооруженные силы Украины воевать по-другому. Нужно экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия у стран Запада. Для этого США натренируют украинскую армию ведению маневренной войны, значительно сократив артиллерийские обстрелы противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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