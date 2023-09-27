В Свердловской области в поле нашли тело бизнесмена с ружьем

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Мужчину нашел случайный прохожий (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в поле нашли тело бизнесмена, рядом с ним лежало ружье и записка с номером телефона друга. На дороге у поля, как пишут в соцсетях, стояла его машина.

«Тело бизнесмена нашли в поле в Свердловской области. Рядом — охотничье ружье и записка с номером телефона друга. Также на дороге стояла его Kia», — пишет telegram-канал Ural Mash. Тело обнаружил прохожий.

По данным канала, бизнесмен в последнее время часто перерабатывал и ругался по телефону. Он жаловался на нехватку кадров. Где именно работал мужчина, не уточняется. На ружье у мужчины была лицензия. У погибшего осталась жена.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.

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В Свердловской области в поле нашли тело бизнесмена, рядом с ним лежало ружье и записка с номером телефона друга. На дороге у поля, как пишут в соцсетях, стояла его машина. «Тело бизнесмена нашли в поле в Свердловской области. Рядом — охотничье ружье и записка с номером телефона друга. Также на дороге стояла его Kia», — пишет telegram-канал Ural Mash. Тело обнаружил прохожий. По данным канала, бизнесмен в последнее время часто перерабатывал и ругался по телефону. Он жаловался на нехватку кадров. Где именно работал мужчина, не уточняется. На ружье у мужчины была лицензия. У погибшего осталась жена. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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