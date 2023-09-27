В Свердловской области в поле нашли тело бизнесмена с ружьем

Мужчину нашел случайный прохожий (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области в поле нашли тело бизнесмена, рядом с ним лежало ружье и записка с номером телефона друга. На дороге у поля, как пишут в соцсетях, стояла его машина.

«Тело бизнесмена нашли в поле в Свердловской области. Рядом — охотничье ружье и записка с номером телефона друга. Также на дороге стояла его Kia», — пишет telegram-канал Ural Mash. Тело обнаружил прохожий.

По данным канала, бизнесмен в последнее время часто перерабатывал и ругался по телефону. Он жаловался на нехватку кадров. Где именно работал мужчина, не уточняется. На ружье у мужчины была лицензия. У погибшего осталась жена.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.