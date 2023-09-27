Власти в Перми сносят бар, признав его самовольной постройкой

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Бар на Чердынской, 18Б будет снесен Фото:

В Индустриальном районе Перми будет снесен объект, признанный самовольной постройкой. Об этом говорится в распоряжении главы района Дмитрия Дробинина. В документе, который размещен на сайте Пермской гордумы уточняется, что объект капитального строительства расположен по адресу Чердынская, 18Б. В открытых источниках указано, что по указанному адресу находилось кафе-бар «Лагуна».

«Отделу градостроительства земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района Перми обеспечить в срок до 1 декабря выполнение мероприятий […] направленных на выполнение работ по сносу самовольной постройки, возведенной или созданной по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 18Б», — говорится в распоряжении.

На сайте администрации Индустриального района сообщается, что самовольная постройка была выявлена специалистами местной администрации в феврале этого года. Объект построен на земельном участке, «принадлежит муниципальному образованию город Пермь».

«Разрешение на строительство и реконструкцию здания на этом земельном участке отсутствует», — поясняет районная администрация. Власти обязали собственника здания снести его за собственный счет до 12 мая, однако оно до сих пор не снесено.

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В Индустриальном районе Перми будет снесен объект, признанный самовольной постройкой. Об этом говорится в распоряжении главы района Дмитрия Дробинина. В документе, который размещен на сайте Пермской гордумы уточняется, что объект капитального строительства расположен по адресу Чердынская, 18Б. В открытых источниках указано, что по указанному адресу находилось кафе-бар «Лагуна». «Отделу градостроительства земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района Перми обеспечить в срок до 1 декабря выполнение мероприятий […] направленных на выполнение работ по сносу самовольной постройки, возведенной или созданной по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 18Б», — говорится в распоряжении. На сайте администрации Индустриального района сообщается, что самовольная постройка была выявлена специалистами местной администрации в феврале этого года. Объект построен на земельном участке, «принадлежит муниципальному образованию город Пермь». «Разрешение на строительство и реконструкцию здания на этом земельном участке отсутствует», — поясняет районная администрация. Власти обязали собственника здания снести его за собственный счет до 12 мая, однако оно до сих пор не снесено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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