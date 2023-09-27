В Свердловской области пять дней ищут пропавшего пенсионера. Фото

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Повседневная жизнь. Москва, пенсионер, парк, скандинавская ходьба, мужчина, отдых, зож
Мужчина ушел из дома 23 сентября (архивное фото) Фото:

В Первоуральске Свердловской области пропал 63-летний Андрей Нечушкин. По словам волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», его ищут с 23 сентября.

«Помогите найти 63-летнего Андрея Нечушкина! Он пропал 23 сентября в Первоуральске», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, нормальное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. Он был одет в серо-черную вязаную кофту, черные спортивные штаны и серо-голубые кроссовки.

Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (953) 053-04-83 или обратитесь на горячую линию отряда +7 (800) 700-54-52. Также спасатели призывают добровольцев откликнуться на поиски.

Мужчину ищут пять дней
Мужчину ищут пять дней
Фото:

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В Первоуральске Свердловской области пропал 63-летний Андрей Нечушкин. По словам волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», его ищут с 23 сентября. «Помогите найти 63-летнего Андрея Нечушкина! Он пропал 23 сентября в Первоуральске», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, нормальное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. Он был одет в серо-черную вязаную кофту, черные спортивные штаны и серо-голубые кроссовки. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (953) 053-04-83 или обратитесь на горячую линию отряда +7 (800) 700-54-52. Также спасатели призывают добровольцев откликнуться на поиски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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