В Первоуральске Свердловской области пропал 63-летний Андрей Нечушкин. По словам волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», его ищут с 23 сентября.
«Помогите найти 63-летнего Андрея Нечушкина! Он пропал 23 сентября в Первоуральске», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, нормальное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. Он был одет в серо-черную вязаную кофту, черные спортивные штаны и серо-голубые кроссовки.
Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (953) 053-04-83 или обратитесь на горячую линию отряда +7 (800) 700-54-52. Также спасатели призывают добровольцев откликнуться на поиски.
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