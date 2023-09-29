Дерипаска: власти США не смогут закрыть госдолг

29 сентября 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска предложил решения по госдолгу США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский предприниматель Олег Дерипаска удивился огромному госдолгу США на сумму порядка 33 триллионов долларов. По словам бизнесмена, размер задолженности Вашингтона уже «невозможно не замечать». По его мнению действующие власти не смогут решить эту проблему «Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи, уже достигшие 1,8 миллиарда долларов в день, невозможно не замечать практически никому», — заявил Олег Дерипаска. Сообщение он написал у себя в telegram-канале. Предприниматель подчеркнул, что всему этому есть решения, например: увеличить темпы экономического роста до порядка 10% в год. Однако, он уверен, что на сегодняшний день это вряд ли возможно. Также можно снизить расходы на два триллиона долларов в год, но подобный шаг станет «самоубийством политического класса». «Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации», — заключил Дерипаска. Ранее стало известно о подготовке Госдепа США к возможной приостановке работы правительства на случай, если Конгресс не примет решение по бюджету на 2024 год, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель департамента Мэттью Миллер заявил, что шатдаун может произойти с 1 октября, дополняет Life .

Российский предприниматель Олег Дерипаска удивился огромному госдолгу США на сумму порядка 33 триллионов долларов. По словам бизнесмена, размер задолженности Вашингтона уже «невозможно не замечать». По его мнению действующие власти не смогут решить эту проблему «Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи, уже достигшие 1,8 миллиарда долларов в день, невозможно не замечать практически никому», — заявил Олег Дерипаска. Сообщение он написал у себя в telegram-канале. Предприниматель подчеркнул, что всему этому есть решения, например: увеличить темпы экономического роста до порядка 10% в год. Однако, он уверен, что на сегодняшний день это вряд ли возможно. Также можно снизить расходы на два триллиона долларов в год, но подобный шаг станет «самоубийством политического класса». «Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации», — заключил Дерипаска. Ранее стало известно о подготовке Госдепа США к возможной приостановке работы правительства на случай, если Конгресс не примет решение по бюджету на 2024 год, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель департамента Мэттью Миллер заявил, что шатдаун может произойти с 1 октября, дополняет Life.