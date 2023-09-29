Свердловским учителям поднимут зарплаты

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Дополнительные выплаты получат лишь педагоги-методисты и педагоги-наставники Фото:

Учителям в Свердловской области поднимут зарплаты. Ставка заработной платы у части педагогов увеличится минимум на 10%. Это следует из приказа, подписанного министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым.

«[Зарплаты увеличиваются] педагогам-методистам — не менее 10% оклада, педагогам наставникам — не менее 15% ставки заработной платы. Конкретный размер доплат определяется государственной организацией», — следует из приказа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Для получения дополнительных выплат учителя должны пройти аттестацию на категории «педагог-наставник» и «педагог-методист». Выплаты будут начисляться за выполнение дополнительных работы, не входящих в должностные обязанности.

Ранее стало известно, что с января 2024 года свердловским сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым поднимут зарплаты на десять тысяч рублей. Также агентство рассказывало, что зарплаты поднимут екатеринбургским чиновникам.

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Учителям в Свердловской области поднимут зарплаты. Ставка заработной платы у части педагогов увеличится минимум на 10%. Это следует из приказа, подписанного министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым. «[Зарплаты увеличиваются] педагогам-методистам — не менее 10% оклада, педагогам наставникам — не менее 15% ставки заработной платы. Конкретный размер доплат определяется государственной организацией», — следует из приказа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Для получения дополнительных выплат учителя должны пройти аттестацию на категории «педагог-наставник» и «педагог-методист». Выплаты будут начисляться за выполнение дополнительных работы, не входящих в должностные обязанности. Ранее стало известно, что с января 2024 года свердловским сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым поднимут зарплаты на десять тысяч рублей. Также агентство рассказывало, что зарплаты поднимут екатеринбургским чиновникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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