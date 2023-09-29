Власти впервые назвали количество россиян в новых регионах

В четырех новых регионах проживают более 3,2 млн россиян

29 сентября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Численность новых регионов превысит 3,2 миллиона человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Количество жителей в четырех новых регионах России превысит 3,2 миллиона человек. Таково прогнозное количество жителей согласно внесенного в Думу проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). «Согласно данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тысяч паспортов должны быть выданы до конца 2023 года. Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 227 429 человек». — цитируют документы проекта бюджета ФОМС РБК. В материале указано, что согласно данным Росстата в России на 1 января 2023 года в России зарегстрировано 146,45 миллионов человек, что на 532,6 тысяч жителей меньше аналогичных показателей предыдущего года. В этой статистике не были учтены жители Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Последняя перепись населения на Украине проводилась 22 года назад, в 2001 году. Новые регионы России официально вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, пишет RT. С 8 по 10 сентября текущего года в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области прошли первые официальные выборы с момента их присоединения к России, при этом демонстрируя самую высокую явку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Количество жителей в четырех новых регионах России превысит 3,2 миллиона человек. Таково прогнозное количество жителей согласно внесенного в Думу проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). «Согласно данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тысяч паспортов должны быть выданы до конца 2023 года. Прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 227 429 человек». — цитируют документы проекта бюджета ФОМС РБК. В материале указано, что согласно данным Росстата в России на 1 января 2023 года в России зарегстрировано 146,45 миллионов человек, что на 532,6 тысяч жителей меньше аналогичных показателей предыдущего года. В этой статистике не были учтены жители Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Последняя перепись населения на Украине проводилась 22 года назад, в 2001 году. Новые регионы России официально вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, пишет RT. С 8 по 10 сентября текущего года в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области прошли первые официальные выборы с момента их присоединения к России, при этом демонстрируя самую высокую явку.