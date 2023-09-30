Мужчине грозит до семи лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге мужчину выгнали из кафе на улице Малышева и не пустили обратно, из-за чего он попытался поджечь заведение с людьми, кинув в здание два коктейля Молотова. Еще в апреле 2023 года мужчина вышел на свободу, отбыв свой срок в колонии. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Сварщик Юрий хотел отдохнуть в кафе „Дамаск“. Мужчину не пустили в заведение. Позже он попросил своего приятеля довезти его до бензоколонки, а затем подвезти обратно к кафе и подождать за углом. Юрий закупился бензином и сделал два коктейля Молотова. Подойдя к зданию, мужчина метнул в кафе две бутылки — на крышу и в сторону входа», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудников заведения. Пожара удалось избежать.

В конце концов силовики задержали знакомого Юрия, а затем и самого нарушителя. Выяснилось, что обидчик вышел на свободу в апреле 2023 года, а сейчас состоит под административным надзором. Юрий сознался в содеянном, но, тем не менее, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье «хулиганство».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Обновлено в 16:05 (14:05 по МСК).

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщил, что преступление носит бытовой характер. «Задержанный содержится под стражей и проверяется на причастность к иным правонарушениям», — отметил он.