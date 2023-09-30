Екатеринбуржец, поджигавший кафе, привлекался к уголовной ответственности 10 раз

Житель Екатеринбурга, пытавшийся поджечь кафе коктейлями Молотова, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку в увеселительное заведение, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии №3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года», — сказал полковник Горелых.
В настоящее время мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Уже 2 октября силовики планируют доставить его под конвоем в суд для избрания меры пресечения. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 проверяют поджигателя на причастность к другим ранее совершенным преступлениям», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец попытался поджечь кафе на улице Малышева из-за того, что его выгнали из заведения и не пустили обратно. Правонарушитель признался в содеянном.
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