30 сентября 2023

Екатеринбуржец, поджигавший кафе, привлекался к уголовной ответственности 10 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Последнее наказание мужчина отбывал в ИК №3 Краснотурьинска Фото:

Житель Екатеринбурга, пытавшийся поджечь кафе коктейлями Молотова, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку в увеселительное заведение, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии №3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года», — сказал полковник Горелых.

В настоящее время мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Уже 2 октября силовики планируют доставить его под конвоем в суд для избрания меры пресечения. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 проверяют поджигателя на причастность к другим ранее совершенным преступлениям», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец попытался поджечь кафе на улице Малышева из-за того, что его выгнали из заведения и не пустили обратно. Правонарушитель признался в содеянном.

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Житель Екатеринбурга, пытавшийся поджечь кафе коктейлями Молотова, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку в увеселительное заведение, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии №3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года», — сказал полковник Горелых. В настоящее время мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Уже 2 октября силовики планируют доставить его под конвоем в суд для избрания меры пресечения. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 проверяют поджигателя на причастность к другим ранее совершенным преступлениям», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец попытался поджечь кафе на улице Малышева из-за того, что его выгнали из заведения и не пустили обратно. Правонарушитель признался в содеянном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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