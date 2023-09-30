Екатеринбуржец, поджигавший кафе, привлекался к уголовной ответственности 10 раз

Последнее наказание мужчина отбывал в ИК №3 Краснотурьинска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Екатеринбурга, пытавшийся поджечь кафе коктейлями Молотова, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку в увеселительное заведение, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. В том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание он отбывал в исправительной колонии №3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года», — сказал полковник Горелых.

В настоящее время мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Уже 2 октября силовики планируют доставить его под конвоем в суд для избрания меры пресечения. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №1 проверяют поджигателя на причастность к другим ранее совершенным преступлениям», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец попытался поджечь кафе на улице Малышева из-за того, что его выгнали из заведения и не пустили обратно. Правонарушитель признался в содеянном.