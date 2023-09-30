По предварительной информации, ДТП обошлось без жертв
В Екатеринбурге возле станции метро Ботаническая водитель Toyota врезался в дом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем ДТП.
«У метро ботаническая ДТП. Toyota врезалась в дом. Машина второго участника аварии (УАЗ Патриот) дымится. Вроде все живые», — сказал очевидец происшествия.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники Госавтоинспекции выехали на место аварии для выяснений обстоятельств происшествия.
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