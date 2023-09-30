В Екатеринбурге водитель Toyota врезался в дом. Фото

01 октября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

По предварительной информации, ДТП обошлось без жертв Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Екатеринбурге возле станции метро Ботаническая водитель Toyota врезался в дом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем ДТП. «У метро ботаническая ДТП. Toyota врезалась в дом. Машина второго участника аварии (УАЗ Патриот) дымится. Вроде все живые», — сказал очевидец происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники Госавтоинспекции выехали на место аварии для выяснений обстоятельств происшествия. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге возле станции метро Ботаническая водитель Toyota врезался в дом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем ДТП. «У метро ботаническая ДТП. Toyota врезалась в дом. Машина второго участника аварии (УАЗ Патриот) дымится. Вроде все живые», — сказал очевидец происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники Госавтоинспекции выехали на место аварии для выяснений обстоятельств происшествия.