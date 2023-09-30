30 сентября 2023

В Екатеринбурге водитель Toyota врезался в дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
По предварительной информации, ДТП обошлось без жертв Фото:

В Екатеринбурге возле станции метро Ботаническая водитель Toyota врезался в дом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем ДТП.

«У метро ботаническая ДТП. Toyota врезалась в дом. Машина второго участника аварии (УАЗ Патриот) дымится. Вроде все живые», — сказал очевидец происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники Госавтоинспекции выехали на место аварии для выяснений обстоятельств происшествия.

Фото:

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В Екатеринбурге возле станции метро Ботаническая водитель Toyota врезался в дом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем ДТП. «У метро ботаническая ДТП. Toyota врезалась в дом. Машина второго участника аварии (УАЗ Патриот) дымится. Вроде все живые», — сказал очевидец происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники Госавтоинспекции выехали на место аварии для выяснений обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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