01 октября 2023
30 сентября 2023

Свердловчанин на иномарке сбил мать с двухлетним ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанку госпитализировали, ребенок в ДТП не пострадал, сообщили в соцсети Фото:

В Артемовском (Свердловская область) водитель Ford сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Женщину госпитализировали, а ребенок в аварии не пострадал. Об этом сообщили в соцсети.

«Водитель на темном „Форде“ сбил 27-летнюю женщину, которая шла с двухгодовалым ребенком. Молодая мама с травмами госпитализирована в травматологию. Ребенок не пострадал», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

Авария произошла примерно в 20:30 1 октября возле дома на улице Ленина, 10. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. «Водитель допустил наезд на двух пешеходов — женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие проходят обследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Артемовском (Свердловская область) водитель Ford сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Женщину госпитализировали, а ребенок в аварии не пострадал. Об этом сообщили в соцсети. «Водитель на темном „Форде“ сбил 27-летнюю женщину, которая шла с двухгодовалым ребенком. Молодая мама с травмами госпитализирована в травматологию. Ребенок не пострадал», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». Авария произошла примерно в 20:30 1 октября возле дома на улице Ленина, 10. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. «Водитель допустил наезд на двух пешеходов — женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие проходят обследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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