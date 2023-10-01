Свердловчанин на иномарке сбил мать с двухлетним ребенком

02 октября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Свердловчанку госпитализировали, ребенок в ДТП не пострадал, сообщили в соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) водитель Ford сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Женщину госпитализировали, а ребенок в аварии не пострадал. Об этом сообщили в соцсети. «Водитель на темном „Форде“ сбил 27-летнюю женщину, которая шла с двухгодовалым ребенком. Молодая мама с травмами госпитализирована в травматологию. Ребенок не пострадал», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». Авария произошла примерно в 20:30 1 октября возле дома на улице Ленина, 10. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. «Водитель допустил наезд на двух пешеходов — женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие проходят обследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Артемовском (Свердловская область) водитель Ford сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Женщину госпитализировали, а ребенок в аварии не пострадал. Об этом сообщили в соцсети. «Водитель на темном „Форде“ сбил 27-летнюю женщину, которая шла с двухгодовалым ребенком. Молодая мама с травмами госпитализирована в травматологию. Ребенок не пострадал», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». Авария произошла примерно в 20:30 1 октября возле дома на улице Ленина, 10. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. «Водитель допустил наезд на двух пешеходов — женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие проходят обследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.