Свердловчанин на иномарке сбил мать с двухлетним ребенком

В Артемовском (Свердловская область) водитель Ford сбил 27-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Женщину госпитализировали, а ребенок в аварии не пострадал. Об этом сообщили в соцсети.
«Водитель на темном „Форде“ сбил 27-летнюю женщину, которая шла с двухгодовалым ребенком. Молодая мама с травмами госпитализирована в травматологию. Ребенок не пострадал», — сообщили в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».
Авария произошла примерно в 20:30 1 октября возле дома на улице Ленина, 10. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. «Водитель допустил наезд на двух пешеходов — женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие проходят обследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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