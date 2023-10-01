Свердловский полицейский обманул задержанного на 150 тысяч рублей

Нарко-полицейского из Нижнего Тагила обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) бывший полицейский из отдела по контролю за оборотом наркотиков пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Он выманил у задержанного 150 тысяч рублей под предлогом привлечения к ответственности по более мягкой статье.

«Обвиняемый сообщил задержанному по подозрению в хранении наркотиков 22-летнему парню сведения о якобы имеющихся доказательствах, подтверждающих причастность последнего к покушению на сбыт наркотиков. Он убедил парня, что за 150 тысяч рублей сможет повлиять на принятие процессуального решения в виде возбуждения уголовного дела по менее тяжкой статье УК РФ», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержанный согласился и передал деньги, оперативник потратил их на личные нужды. После этого на силовика возбудили уголовное дело за «мошенничество с использованием служебного положения». Ему грозит до шести лет лишения свободы.