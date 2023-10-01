01 октября 2023

Свердловский полицейский обманул задержанного на 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал судебных заседаний, клетка
Нарко-полицейского из Нижнего Тагила обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) бывший полицейский из отдела по контролю за оборотом наркотиков пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Он выманил у задержанного 150 тысяч рублей под предлогом привлечения к ответственности по более мягкой статье.

«Обвиняемый сообщил задержанному по подозрению в хранении наркотиков 22-летнему парню сведения о якобы имеющихся доказательствах, подтверждающих причастность последнего к покушению на сбыт наркотиков. Он убедил парня, что за 150 тысяч рублей сможет повлиять на принятие процессуального решения в виде возбуждения уголовного дела по менее тяжкой статье УК РФ», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержанный согласился и передал деньги, оперативник потратил их на личные нужды. После этого на силовика возбудили уголовное дело за «мошенничество с использованием служебного положения». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) бывший полицейский из отдела по контролю за оборотом наркотиков пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Он выманил у задержанного 150 тысяч рублей под предлогом привлечения к ответственности по более мягкой статье. «Обвиняемый сообщил задержанному по подозрению в хранении наркотиков 22-летнему парню сведения о якобы имеющихся доказательствах, подтверждающих причастность последнего к покушению на сбыт наркотиков. Он убедил парня, что за 150 тысяч рублей сможет повлиять на принятие процессуального решения в виде возбуждения уголовного дела по менее тяжкой статье УК РФ», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Задержанный согласился и передал деньги, оперативник потратил их на личные нужды. После этого на силовика возбудили уголовное дело за «мошенничество с использованием служебного положения». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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