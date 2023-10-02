На ремонт Серовского тракта потратят 700 млн рублей

Департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчиков, которые займутся реконструкцией дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Серовский тракт). На эти цели из бюджета выделят почти 700 млн рублей. Тендеры опубликованы на сайте госзакупок.
Всего департамент госзакупок опубликовал четыре тендера. По всем подрядчиков выберут 10 октября.
Больше всего — 445,4 млн рублей — потратят на ремонт Серовского тракта в Верхнепышминском и Невьянском городских округах. Речь про участки км 29+483 — км 31+079, км 32+176 — км 34+231, км 36+042 — км 42+065, км 55+051 — км 58+047. Еще 115,9 млн потратят на ремонт участков км 72+000 — км 79+000 в Кировградском и Невьянском городских округах. Также Серовский тракт отремонтируют на территории Нижнего Тагила (137 млн рублей).
Подрядчики должны начать работы в конце февраля — начале мая 2023 года, а сдавать отремонтированные участки — с 20 августа. Полностью закончить контракты должны в октябре.
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