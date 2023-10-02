Мэрия в ХМАО устроила облаву на беспризорных собак из-за нападения на женщину

03 октября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают две бригады из отлова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске мэрия направила в район происшествия две бригады по отлову беспризорных животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале администрации города. В районе Западного рынка на женщину напала стая собак. Спас югорчанку случайный мужчина, приезжавший мимо. «На указанной территории работают две бригады по отлову. По итогам отлова станет известно, имеются ли хозяева у данных животных (напавших на женщину — прим. URA.RU)», — указано в сообщении. Кроме этого, сотрудники администрации обнаружили на территории рядом с местом нападения вольеры для животных. «Кому принадлежат эти строения, предстоит выяснить соответствующим органам. По данным медицинского учреждения, женщина от госпитализации отказалась», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет начал проверку из-за нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске. Информация о нападении была опубликована в СМИ.

После нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске мэрия направила в район происшествия две бригады по отлову беспризорных животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале администрации города. В районе Западного рынка на женщину напала стая собак. Спас югорчанку случайный мужчина, приезжавший мимо. «На указанной территории работают две бригады по отлову. По итогам отлова станет известно, имеются ли хозяева у данных животных (напавших на женщину — прим. URA.RU)», — указано в сообщении. Кроме этого, сотрудники администрации обнаружили на территории рядом с местом нападения вольеры для животных. «Кому принадлежат эти строения, предстоит выяснить соответствующим органам. По данным медицинского учреждения, женщина от госпитализации отказалась», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет начал проверку из-за нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске. Информация о нападении была опубликована в СМИ.