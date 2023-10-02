02 октября 2023

Мэрия в ХМАО устроила облаву на беспризорных собак из-за нападения на женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, собака, бездомные животные, пес, решетка, клетка, овчарка, немецкая овчарка
На месте происшествия работают две бригады из отлова Фото:

После нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске мэрия направила в район происшествия две бригады по отлову беспризорных животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале администрации города.

В районе Западного рынка на женщину напала стая собак. Спас югорчанку случайный мужчина, приезжавший мимо. «На указанной территории работают две бригады по отлову. По итогам отлова станет известно, имеются ли хозяева у данных животных (напавших на женщину — прим. URA.RU)», — указано в сообщении.

Кроме этого, сотрудники администрации обнаружили на территории рядом с местом нападения вольеры для животных. «Кому принадлежат эти строения, предстоит выяснить соответствующим органам. По данным медицинского учреждения, женщина от госпитализации отказалась», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет начал проверку из-за нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске. Информация о нападении была опубликована в СМИ.

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После нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске мэрия направила в район происшествия две бригады по отлову беспризорных животных. Информация об этом была опубликована в telegram-канале администрации города. В районе Западного рынка на женщину напала стая собак. Спас югорчанку случайный мужчина, приезжавший мимо. «На указанной территории работают две бригады по отлову. По итогам отлова станет известно, имеются ли хозяева у данных животных (напавших на женщину — прим. URA.RU)», — указано в сообщении. Кроме этого, сотрудники администрации обнаружили на территории рядом с местом нападения вольеры для животных. «Кому принадлежат эти строения, предстоит выяснить соответствующим органам. По данным медицинского учреждения, женщина от госпитализации отказалась», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет начал проверку из-за нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске. Информация о нападении была опубликована в СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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