03 октября 2023

В Челябинской области снизилось заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор: в Челябинской области уменьшилось количество заболевших ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области стали меньше болеть негриппозными ОРВИ Фото:

В Челябинской области за минувшую неделю снизилось количество заболевших ОРВИ на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«За 39 неделю 2023 года зарегистрировано 90,2 случаев на 10 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 15%: среди взрослого населения — на 4,3%, дети школьного возраста — на 27,3%, среди детей до 3 лет — на 8,4%, среди детей 3-6 лет — на 11%, среди детей 7-14 лет — на 27%», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями демонстрирует сезонный рост с начала сентября. Этот период характеризуется увеличением числа ОРВИ негриппозной этиологии.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины ввели масочный режим из-за эпидобстановки по коронавирусу, гриппу и ОРВИ. Так, рост заболеваемости коронавирусом в регионе к третьей неделе сентября составил 34%.

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В Челябинской области за минувшую неделю снизилось количество заболевших ОРВИ на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. «За 39 неделю 2023 года зарегистрировано 90,2 случаев на 10 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 15%: среди взрослого населения — на 4,3%, дети школьного возраста — на 27,3%, среди детей до 3 лет — на 8,4%, среди детей 3-6 лет — на 11%, среди детей 7-14 лет — на 27%», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями демонстрирует сезонный рост с начала сентября. Этот период характеризуется увеличением числа ОРВИ негриппозной этиологии. Ранее URA.RU писало, что в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины ввели масочный режим из-за эпидобстановки по коронавирусу, гриппу и ОРВИ. Так, рост заболеваемости коронавирусом в регионе к третьей неделе сентября составил 34%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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