Прибыль крупнейших челябинских меткомбинатов снизилась на 53%

Челябинские металлурги стали зарабатывать меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прибыль крупнейших металлургических комбинатов Челябинской области в первом полугодии 2023 года снизились на 53% к соответствующему периоду 2022 года. Это следует из данных отчетности компаний.

«Сводная (консолидированная) отчетность ПАО „ММК“. Прибыль за период: 2022 год — 56,8 млрд рублей, 2023 год — 51,6 млрд рублей», — указано в отчетности ММК.

Не все компании показывают открыто свою полугодовую отчетность. Из открытых данных общая прибыль ММК, ЧМК, ЧТПЗ и Ашинского метзавода за год снизилась, составив в денежном выражении 56,1 млрд рублей. Год назад показатель достигал 118,5 млрд рублей. Увеличение прибыли наблюдалось на Ашинском метзаводе, где она возросла на 12,8%. При этом уровень показателя в стоимостном выражении находится на порядок ниже, чем у крупных комбинатов. Полугодовые данные закрыты у ЧЭМК, цинкового завода и метзавода Златоуста.

Челябинский меткомбинат нарастил резервы под убытки. Если в 2022 году они формировались в объеме 418,5 млн рублей, то теперь — 620,5 млн. В значительной степени снижение результатов обеспечено убытком, который ЧМК зафиксировал. При этом в целом по холдингу «Мечел» сформировалась прибыль. Кроме металлургии, группа предприятий занимается горной добычей и энергетикой, влияющих на результаты.

Выручка металлургических компаний сократилась. Снижение по четырем компаниям составило 14,7%. В расчетах использованы данные на основании официально опубликованных отчетов о прибылях и убытках.