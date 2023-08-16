Холдинг челябинского олигарха Зюзина нарастил чистую прибыль

«Мечел» обнародовал финансовые результаты за полугодие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чистая прибыль металлургической компании «Мечел» (председатель совета директоров — Игорь Зюзин), основные активы которой находятся в Челябинске, по итогам первого полугодия по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ) выросла до 6,79 млрд рублей. В первом полугодии 2022 года этот показатель составлял 1,98 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовых документах на сайте компании.

«Чистая прибыль за январь — июнь 2023 года — 6,79 млрд рублей. За январь — июнь 2022 года — 1,98 млрд рублей», — говорится в отчетности «Мечела».

Выручка компании за полгода снизилась до восьми млрд рублей. В январе — июне 2022 года она составляла более 17 млрд рублей. Валовая прибыль и прибыль от продаж упали в два раза — до 7,97 млрд рублей и 6,8 млрд рублей соответственно.

«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий, которые производят уголь, железную руду, сталь, прокат, ферросплавы. Ранее URA.RU писало, что ПАО «ЧМК» (входит в «Мечел») в первом полугодии получило чистый убыток в размере 10,9 млрд рублей, снизив чистую прибыль на 39 млрд рублей.