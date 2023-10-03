Челябинская прокуратура начала проверку по публикации URA.RU о ребенке-диабетике

04 октября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Челябинской области 4 октября начала проверку по публикации URA.RU о ребенке с диабетом, которому не выдают сенсоры для инсулиновой помпы. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по публикации СМИ о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка с диабетом на предоставление сенсоров к инсулиновой помпе. Будет проверено исполнение требований законодательства о социальной защите прав инвалидов при обеспечении медицинскими изделиями. По результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе. Семье из Челябинска не выдают для ребенка с диагнозом «диабет» Энлайты — сенсоры для измерения глюкозы, уже более полугода. Родители девочки добиваются положенных медицинских изделий более полугода. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что запрос взят в работу.

Прокуратура Челябинской области 4 октября начала проверку по публикации URA.RU о ребенке с диабетом, которому не выдают сенсоры для инсулиновой помпы. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по публикации СМИ о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка с диабетом на предоставление сенсоров к инсулиновой помпе. Будет проверено исполнение требований законодательства о социальной защите прав инвалидов при обеспечении медицинскими изделиями. По результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе. Семье из Челябинска не выдают для ребенка с диагнозом «диабет» Энлайты — сенсоры для измерения глюкозы, уже более полугода. Родители девочки добиваются положенных медицинских изделий более полугода. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что запрос взят в работу.