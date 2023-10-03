03 октября 2023

Челябинская прокуратура начала проверку по публикации URA.RU о ребенке-диабетике

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, гособвинитель, суд, судебное засдеание
По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования Фото:

Прокуратура Челябинской области 4 октября начала проверку по публикации URA.RU о ребенке с диабетом, которому не выдают сенсоры для инсулиновой помпы. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организована проверка по публикации СМИ о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка с диабетом на предоставление сенсоров к инсулиновой помпе. Будет проверено исполнение требований законодательства о социальной защите прав инвалидов при обеспечении медицинскими изделиями. По результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

Семье из Челябинска не выдают для ребенка с диагнозом «диабет» Энлайты — сенсоры для измерения глюкозы, уже более полугода. Родители девочки добиваются положенных медицинских изделий более полугода. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что запрос взят в работу.

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Прокуратура Челябинской области 4 октября начала проверку по публикации URA.RU о ребенке с диабетом, которому не выдают сенсоры для инсулиновой помпы. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована проверка по публикации СМИ о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка с диабетом на предоставление сенсоров к инсулиновой помпе. Будет проверено исполнение требований законодательства о социальной защите прав инвалидов при обеспечении медицинскими изделиями. По результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе. Семье из Челябинска не выдают для ребенка с диагнозом «диабет» Энлайты — сенсоры для измерения глюкозы, уже более полугода. Родители девочки добиваются положенных медицинских изделий более полугода. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что запрос взят в работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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