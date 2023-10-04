Пермячка считает городскую больницу №6 виновной в смерти своего дедушки

Внучка скончавшегося пенсионера считает, что ему оказали некачественную медпомощь Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Перми Мария, у которой от пневмонии скончался дедушка, винит в этом городскую больницу №6, которая также называется «Больница архангела Михаила и всех небесных сил». Внучка 84-летнего пенсионера считает, что его смерть наступила в результате отказа медицинского учреждения в госпитализации пожилого мужчины. В мае 2023 года ему стало плохо, лекарства не помогали, после чего девушка обратилась в скорую помощь, которая отвезла его в горбольницу №6.

«После рентгена в госпитализации отказали. На снимке легких не было обнаружено крови и лимфы. На следующий день к пенсионеру снова приходила врач, диагностировала лихорадку и назначила антибиотики. Однако направлять пенсионера на лечение она не стала. Позже на рентгене в платной клинике обнаружили пневмонию. В середине мая внучка пациента отвезла его в ГБ №6. В этот раз пневмонию нашли. Десять дней мужчина провел в больнице, но его состояние здоровья ухудшалось. Дополнительных анализов врачи не проводили, поэтому пенсионер 22 мая подписал отказ от госпитализации», — рассказала 59.RU юрист внучки пенсионера Юлия Липинская.

По словам юриста, в рекомендациях врачи указали, что необходимо сделать компьютерную томографию грудной клетки. В течение 10 дней внучка пациента уточняла, какие процедуры нужны, предлагала свозить пенсионера на платное обследование. Но в больнице ей отвечали, что пациента из больницы выпустят, только если он выпишется. Позже после проведения КТ в частной клинике у пенсионера нашли жидкость в легких. Мужчину положили в ГКБ №4, где он, несмотря на положительную динамику, скончался 24 мая 2023 года, сообщает издание.

По данным 59.RU, внучка пациента считает, что смерть наступила из-за поздней и некачественной помощи сотрудников больницы №6, где изначально отказались госпитализировать пенсионера. Юрист девушки просит разобраться в ситуации региональные Росздравнадзор, минздрав, прокуратуру и Фонд обязательного медстрахования. Журналистами издания направлен соответствующий запрос в краевое министерство здравоохранения.