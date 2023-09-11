Тренер челябинского ХК «Трактор» покинул совет директоров клуба

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Хоккейный матч между командами Трактор и Салават Юлаев, Плей-офф КХЛ. Челябинск, гатиятулин анвар
Анвар Гатиятулин теперь будет сосредоточен только на спортивной составляющей Фото:

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин 11 сентября покинул совет директоров клуба. Как сообщается на официальной страннице в соцсети «ВКонтакте», он сделал это по собственной инициативе.

«Из совета директоров по собственной инициативе выведен главный тренер команды Гатиятулин. Это обусловлено тем, что на данном этапе фокус его внимания должен быть сосредоточен на спортивной части и достижении результата в Континентальной хоккейной лиге», — говорится в сообщении.

Также на заседании утвержден отчет о финансовой деятельности клуба. Представлена стратегия на новый хоккейный сезон.

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Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин 11 сентября покинул совет директоров клуба. Как сообщается на официальной страннице в соцсети «ВКонтакте», он сделал это по собственной инициативе. «Из совета директоров по собственной инициативе выведен главный тренер команды Гатиятулин. Это обусловлено тем, что на данном этапе фокус его внимания должен быть сосредоточен на спортивной части и достижении результата в Континентальной хоккейной лиге», — говорится в сообщении. Также на заседании утвержден отчет о финансовой деятельности клуба. Представлена стратегия на новый хоккейный сезон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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