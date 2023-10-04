Челябинские силовики разыскивают двух рецидивистов, напавших на пенсионера

В Челябинской области полицейские ведут поиск двух рецидивистов, которые напали с ножом на пенсионера в поселке Тайгинка и попытались ограбить его. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, к поискам подключены лучшие сотрудники.
«Приняты меры по розыску и задержанию злоумышленников. На их поимку ориентирован весь состав отдела полиции. Также к поиску подключились специалисты из уголовного розыска», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
По данным URA.RU, двое мужчин проникли в квартиру к пенсионеру, где нанесли ему ножевое ранение и попытались забрать ключи от машины. О них известно, что оба состоят под административным надзором за предыдущие преступления. Ранее их судили за грабеж, кражу и приобретение и хранение наркотиков. Одному из них 29 лет, второму — 34 года.
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