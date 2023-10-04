04 октября 2023

Челябинские силовики разыскивают двух рецидивистов, напавших на пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
На поиск и задержание злоумышленников ориентирован весь состав полиции Фото:

В Челябинской области полицейские ведут поиск двух рецидивистов, которые напали с ножом на пенсионера в поселке Тайгинка и попытались ограбить его. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, к поискам подключены лучшие сотрудники.

«Приняты меры по розыску и задержанию злоумышленников. На их поимку ориентирован весь состав отдела полиции. Также к поиску подключились специалисты из уголовного розыска», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, двое мужчин проникли в квартиру к пенсионеру, где нанесли ему ножевое ранение и попытались забрать ключи от машины. О них известно, что оба состоят под административным надзором за предыдущие преступления. Ранее их судили за грабеж, кражу и приобретение и хранение наркотиков. Одному из них 29 лет, второму — 34 года.

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В Челябинской области полицейские ведут поиск двух рецидивистов, которые напали с ножом на пенсионера в поселке Тайгинка и попытались ограбить его. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, к поискам подключены лучшие сотрудники. «Приняты меры по розыску и задержанию злоумышленников. На их поимку ориентирован весь состав отдела полиции. Также к поиску подключились специалисты из уголовного розыска», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, двое мужчин проникли в квартиру к пенсионеру, где нанесли ему ножевое ранение и попытались забрать ключи от машины. О них известно, что оба состоят под административным надзором за предыдущие преступления. Ранее их судили за грабеж, кражу и приобретение и хранение наркотиков. Одному из них 29 лет, второму — 34 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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