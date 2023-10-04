Пермский силовик рассказал о хитрости наркоманов и закладчиков

Пермские наркозакладчики создают магазины-однодневки, чтобы уходить от полиции

05 октября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Ермакова, чаще всего наркозакладчиков привлекают к административной ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU Полицейским стало сложнее выходить на организаторов интернет-магазинов по продаже наркотиков и привлекать наркопотребителей к уголовной ответственности. Об этом рассказал врио начальника ОМВД по Красновишерскому городскому округу Пермского края Владимир Ермаков. По его словам, силовики зачастую составляют только административные протоколы в отношении правонарушителей, так как вес наркотиков, найденный при их поимке, недостаточен для уголовного наказания. Новость по теме Пермские власти рассказали, где больше всего наркоманов «Распространение [наркотиков] теперь идет через закладки, интернет-магазины — однодневки. Они открываются уже после факта закладки, но выйти на них, пройти цепочку, и выяснить, кто продает и откуда, непросто. Кроме того, до заведения уголовных дел, как правило, не хватает веса наркотических веществ. Поэтому сейчас, в основном, появляются протоколы об административных правонарушениях в отношении потребителей», — пояснил Ермаков изданию «Красная Вишера». Силовик также отметил, что распространители наркосодержащих веществ, это «грамотные преступники, у которых есть рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации». Полицейский попросил жителей активно включаться в борьбу с наркоманами и сообщать о противоправных фактах в органы полиции. Он напомнил, что граждане могут делать это и на условиях анонимности. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, в 2022 году в регионе зафиксировано свыше 300 случаев отравлений наркотиками (рост за год на 6%). Всего из незаконного оборота было изъято 169 килограммов наркотических веществ различного вида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейским стало сложнее выходить на организаторов интернет-магазинов по продаже наркотиков и привлекать наркопотребителей к уголовной ответственности. Об этом рассказал врио начальника ОМВД по Красновишерскому городскому округу Пермского края Владимир Ермаков. По его словам, силовики зачастую составляют только административные протоколы в отношении правонарушителей, так как вес наркотиков, найденный при их поимке, недостаточен для уголовного наказания. «Распространение [наркотиков] теперь идет через закладки, интернет-магазины — однодневки. Они открываются уже после факта закладки, но выйти на них, пройти цепочку, и выяснить, кто продает и откуда, непросто. Кроме того, до заведения уголовных дел, как правило, не хватает веса наркотических веществ. Поэтому сейчас, в основном, появляются протоколы об административных правонарушениях в отношении потребителей», — пояснил Ермаков изданию «Красная Вишера». Силовик также отметил, что распространители наркосодержащих веществ, это «грамотные преступники, у которых есть рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации». Полицейский попросил жителей активно включаться в борьбу с наркоманами и сообщать о противоправных фактах в органы полиции. Он напомнил, что граждане могут делать это и на условиях анонимности. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, в 2022 году в регионе зафиксировано свыше 300 случаев отравлений наркотиками (рост за год на 6%). Всего из незаконного оборота было изъято 169 килограммов наркотических веществ различного вида.