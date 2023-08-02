Пермские власти не нашли желающих получить бюджетные деньги для борьбы с наркоманией

02 августа 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

НКО не заявились на получение субсидий, чтобы сопровождать наркозависимых Фото: Алексей Гущин © URA.RU Министерству социального развития Пермского края не удалось распределить субсидии, предназначенные для профилактики наркозависимости в муниципалитетах. Ведомство проводило дополнительный отбор некоммерческих организаций (НКО), которые бы сопровождали наркозависимых и членов их семей. Однако заявок от организаций не поступило. Об этом говорится в протоколе, которое минсоцразвития Прикамья разместило на своем сайте. «По итогам голосования комиссией по рассмотрению заявок НКО, не являющимися госучреждениями, на участие в отборе для предоставления субсидии [.] принято решение: признать отбор не состоявшимся», — сказано в протоколе. Согласно пояснению минсоцразвития Пермского края, дополнительный отбор НКО проводился с 23 июня по 21 июля в городе Березники, Нытвенском, Лысьвенском городских округах и Кунгурском муниципальном округе. О том, что в Пермском крае растет число наркозависимых, URA.RU рассказывало ранее. В ряде территорий превышен средний краевой уровень распространения наркомании. На учете в наркологических диспансерах и медучреждениях состоят более 30 тысяч человек, хотя бы раз употреблявшие психоактивные вещества.

Министерству социального развития Пермского края не удалось распределить субсидии, предназначенные для профилактики наркозависимости в муниципалитетах. Ведомство проводило дополнительный отбор некоммерческих организаций (НКО), которые бы сопровождали наркозависимых и членов их семей. Однако заявок от организаций не поступило. Об этом говорится в протоколе, которое минсоцразвития Прикамья разместило на своем сайте. «По итогам голосования комиссией по рассмотрению заявок НКО, не являющимися госучреждениями, на участие в отборе для предоставления субсидии [.] принято решение: признать отбор не состоявшимся», — сказано в протоколе. Согласно пояснению минсоцразвития Пермского края, дополнительный отбор НКО проводился с 23 июня по 21 июля в городе Березники, Нытвенском, Лысьвенском городских округах и Кунгурском муниципальном округе. О том, что в Пермском крае растет число наркозависимых, URA.RU рассказывало ранее. В ряде территорий превышен средний краевой уровень распространения наркомании. На учете в наркологических диспансерах и медучреждениях состоят более 30 тысяч человек, хотя бы раз употреблявшие психоактивные вещества.