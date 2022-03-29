29 марта 2022
28 марта 2022

Пермские власти рассказали, где больше всего наркоманов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, шприц, наркомания, наркотики
В Пермском крае растет число наркопотребителей

В пяти территориях Пермского края превышен средний краевой уровень распространения наркомании (так называемый синдром зависимости). Об этом говорится в докладе министерства территориальной безопасности края о наркоситуации в регионе за 2021 год. Информация размещена на сайте ведомства.

«Пермский городской округ — средний краевой показатель [распространенности наркомании] превышен в 1,6 раза; Чайковский городской округ — в 1,3 раза; Краснокамский городской округ — в 1,2 раза; Кизеловский городской округ — в 1,1 раза, Березниковский городской округ — сопоставимо со средним показателем», — отмечается в докладе. По данным ведомства, территории -«лидеры» по данному показателю с 2020 года «существенно не изменились».

В 2021 году синдром зависимости составил 224 случая на 100 тысяч населения. За год этот показатель увеличился на 21%. Всего в регионе на учете в наркологических диспансерах и медучреждениях состоят 31,2 тысячи человек (в том числе 5,5 тысяч наркозависимых). В 2020 году таковых насчитывалось 30819 человек. Основными наркопотребителями являются лица в возрасте от 20 до 39 лет.

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В пяти территориях Пермского края превышен средний краевой уровень распространения наркомании (так называемый синдром зависимости). Об этом говорится в докладе министерства территориальной безопасности края о наркоситуации в регионе за 2021 год. Информация размещена на сайте ведомства. «Пермский городской округ — средний краевой показатель [распространенности наркомании] превышен в 1,6 раза; Чайковский городской округ — в 1,3 раза; Краснокамский городской округ — в 1,2 раза; Кизеловский городской округ — в 1,1 раза, Березниковский городской округ — сопоставимо со средним показателем», — отмечается в докладе. По данным ведомства, территории -«лидеры» по данному показателю с 2020 года «существенно не изменились». В 2021 году синдром зависимости составил 224 случая на 100 тысяч населения. За год этот показатель увеличился на 21%. Всего в регионе на учете в наркологических диспансерах и медучреждениях состоят 31,2 тысячи человек (в том числе 5,5 тысяч наркозависимых). В 2020 году таковых насчитывалось 30819 человек. Основными наркопотребителями являются лица в возрасте от 20 до 39 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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