Пермские власти рассказали, где больше всего наркоманов

В Пермском крае растет число наркопотребителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В пяти территориях Пермского края превышен средний краевой уровень распространения наркомании (так называемый синдром зависимости). Об этом говорится в докладе министерства территориальной безопасности края о наркоситуации в регионе за 2021 год. Информация размещена на сайте ведомства.

«Пермский городской округ — средний краевой показатель [распространенности наркомании] превышен в 1,6 раза; Чайковский городской округ — в 1,3 раза; Краснокамский городской округ — в 1,2 раза; Кизеловский городской округ — в 1,1 раза, Березниковский городской округ — сопоставимо со средним показателем», — отмечается в докладе. По данным ведомства, территории -«лидеры» по данному показателю с 2020 года «существенно не изменились».

В 2021 году синдром зависимости составил 224 случая на 100 тысяч населения. За год этот показатель увеличился на 21%. Всего в регионе на учете в наркологических диспансерах и медучреждениях состоят 31,2 тысячи человек (в том числе 5,5 тысяч наркозависимых). В 2020 году таковых насчитывалось 30819 человек. Основными наркопотребителями являются лица в возрасте от 20 до 39 лет.