В Перми выставка, посвященная СВО, откроется до конца октября

Экспозиция про СВО расскажет не только об оружии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми на площадке «Оружие Победы» завершается монтаж новой экспозиции. Выставка, посвященная спецоперации на Украине, должна быть готова к 19 октября, выяснил корреспондент URA.RU. Информацию подтвердили в минпромторге Пермского края и компании «Биармия», которая организует экскурсии по выставке.

«Это будет выставка, посвященная СВО и участию пермяков в ней. О точной дате открытия пока не могу сказать», — пояснили в министерстве. В «Биармии» рассказали, что раздел «Оружия Победы» о спецоперации будет состоять как из уже выставленных экспонатов, так и из новых.

Ранее URA.RU рассказывало, что новый комплекс «Мы защищаем свой родной дом» займет 250 квадратных метров, где будут представлены более пяти тысяч фото- и видеоматериалов, а также информация об участниках СВО из Пермского края. Монтаж выставки организаторы планируют закончить к 19 октября. В этот день в Перми откроется масштабный форум «Россия — спортивная держава», на который, под данным источников URA.RU, может приехать президент РФ Владимир Путин. Собеседник агентства отмечал, что главе государства могут показать и выставку «Оружие Победы».